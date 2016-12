Robaron elementos electrónicos de una vivienda

La vecina Aida Gorchs denunció que días pasados desconocidos ingresaron a su vivienda ubicada en la primera cuadra Ventura Picado de nuestra ciudad y le sustrajeron, entre otras cosas, una notebook, un TV led y una cámara fotográfica.

En diálogo con nuestro medio este miércoles por la noche, Gorchs lamentó lo sucedido y manifestó que “lo más grave es la documentación que hay en la computadora, porque ahí está la historia de las mellizas desde la foto de la primera ecografía, una documentación muy valiosa para mí”.

La damnificada indicó que en ese momento “no estaba en Tornquist y los vecinos no vieron ni escucharon nada, debe haber sido de noche”. “Nos dimos cuenta el lunes a la tarde, estaba la puerta abierta y la perra afuera. Aparentemente entraron por la puerta del fondo”, añadió.

“Hicimos la denuncia correspondiente y están haciendo averiguaciones”, dijo además.

Dolida, Aida reconoció que “uno cree que nunca le va a tocar, no lo puedo creer, tengo un duelo que no te me lo saco mas de encima porque invadieron mi privacidad. Nunca se me pasó por la cabeza que me fuera a pasar”.

