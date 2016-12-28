Sobre recolección de residuos en Saldungaray
VECINOS DE LA LOCALIDAD: RECURRIMOS A SU BUENA VOLUNTAD PARA PODER TERMINAR CON LOS BASUREROS QUE SE HACEN EN VEREDAS Y TERRENOS BALDÍOS, QUEREMOS INFORMARLES QUE CONTAMOS CON UN SERVICIO DE CARROS, LOS CUALES DEBEN SOLICITAR EN ÉSTA DELEGACIÓN PERSONALMENTE O AL TELÉFONO Nº 0291 4916016 – INTERNO Nº 13.
LES RECORDAMOS QUE EL PASTO Y LAS HOJAS DEBEN SER EMBOLSADAS Y DEJADAS EN SUS RESPECTIVAS VEREDAS, SE PASARÁ UN DÍA EN LA SEMANA A RECOGERLAS (al no contener residuos orgánicos los animales no las romperán).
TODAS LAS VIVIENDAS DEBEN CONTAR EN SU FRENTE CON CESTO DE MATERIAL RESISTENTE CON TAPA, PARA LAS BOLSAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS, SEGÚN ORDENANZA Nº 75 Y 999/94. AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN.
DELEGACIÓN MUNICIPAL SALDUNGARAY
EVITE MULTAS