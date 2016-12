“No es el momento de hacer semejantes aumentos”

El concejal del Frente para la Victoria Guillermo Löffler, cuestionó el nuevo Código Tributario aprobado por mayoría este miércoles en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante y que estipula aumento de tasas municipales de entre un 38 y un 380%.

“Objetamos el excesivo aumento de todas las tasas y que van a tener que pagar todos los contribuyentes de nuestro distrito”, manifestó y explicó: “El agua será el 10% de la Tasa de Servicio Público Urbano (ex ABL), que en una casa de familia aumentará entre el 38 y el 60%; el aumento en los terrenos baldíos, dependiendo la ubicación, será de hasta el 380%”.

“Le planteamos nuestra cuestión al Departamento Ejecutivo y nuevamente, como con todos los otros temas planteados, no sentimos un eco o que nos hayan dado la razón en algo o disminuir el incremento”, manifestó.

Löffler señaló que “hace muchísimos años que el presupuesto se viene aprobando por unanimidad y en este caso no será así y es una lástima, porque si tenemos dialogo y consensuamos, nos va a ir mejor a todos”.

“Nosotros vemos una realidad y ellos parece que no la ven. La misma soberbia hace que no quieran modificar algo que hicieron porque piensan que está bien cuando no está bien, porque la gente no está bien económicamente y hacerle un aumento de esta característica lo vemos muy mal”, disparó además.

El edil del FPV aseguró que “no es el momento de hacer semejante aumento” y consideró que “hoy la gente no está en condiciones de pagar grandes aumentos y la recaudación no sé cómo será. La gente no va a poder pagar y le va a generar una deuda que le quedará en el inmueble”.

“Los números son muy grandes y no se están prestando los servicios como para que así sea”, sostuvo el ex Secretario de Gobierno y Hacienda. “No están todas las herramientas como para prestar un servicio donde vos das un aumento tan significativo. El Gobierno argumenta que para mejorarlo hay que empezar dando un aumento y yo creo que se empieza gestionando donde corresponda. Mejoremos el servicio y después si cobrémosle porque la gente lo va a pagar”, indicó.

“Los caminos son un desastre, salís a 4 km del pueblo y es todo serrucho, debido a la gran cantidad de km y la falta maquinaria. En la gestión anterior se incorporaron varias maquinarias y se tienen que seguir sumando”, agregó.

Por último, Löffler disparó: “No le tenemos que hacer pagar a la gente la mala administración que se está haciendo. Lo que se está haciendo hoy en la municipalidad de Tornquist es pésimo y lo digo porque conozco lo que es la administración pública. No digo que durante nuestro gobierno no hayamos tenido errores, pero administrativamente éramos más prolijos y cautos”.

