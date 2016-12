“Veníamos atrasados con el valor de las tasas”

En la sesión extraordinaria de este miércoles en el Concejo Deliberante, fue aprobado por mayoría el nuevo Código Tributario (reemplaza a la Ordenanza Fiscal e Impositiva) que preveé aumentos en todas las tasas municipales de hasta el 380%.

El proyecto subido al recinto por el Departamento Ejecutivo tuvo el voto a favor de los bloques Cambiemos Bs As, Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS) y Corriente Renovadora, mientras que el Frente Para la Victoria y el PJ dieron su negativa.

Luego de la sesión, la concejal del FPCyS Noelia Baier, argumentó su apoyo a la iniciativa del Gobierno, aduciendo que “veníamos muy atrasados con el monto de las tasas. El año pasado se incrementaron un 40% y sin embargo seguíamos viniendo abajo del resto de los distritos de la zona, ya que en 2007 y 2010 no hubo aumentos”.

“La tasa vial (aumentará un 100%) fue uno de los cuestionamientos más fuertes del Código” reconoció Baier y explicó: “con este aumento quedamos en tres sectores (cuarteles III, IV y V) similares a Saavedra, con 36 pesos por hectárea. En el resto del distrito se abonará $48 por hectárea, mientras que en Saavedra se paga $62”.

No obstante, “el Código tiene muchas consideraciones y variaciones dependiendo el campo del que se trate (si tiene sierras, laguna, etc)”.

En ese marco, aseguró que en la Tasa de Servicio Público Urbano (ex ABL) “también hay excepciones para discapacitados y mayores de 60 años que cobren hasta dos sueldos mínimos vital y móvil”.

El mayor aumento lo sufrirán los propietarios de terrenos baldíos, donde el incremento llega hasta el 380%. “Esa es la mayor carga tributaria del Código, pero nosotros los consideramos como una contribución al desarrollo urbano”, argumentó Baier.

“Sabemos la necesidad de tierras que hay y si bien el terreno se ve como una opción para invertir, hay muchos que pasan muchos años sin construir y muchas veces no sabemos quién es el propietario; pero acá también hay excepciones: la persona que tiene un terreno, vive en el distrito y tiene un plan de construcción a dos años, no va a pagar el recargo, al igual de aquella persona que tenga uno o dos terrenos y se los va a dejar a sus hijos que aún no cumplieron los 21 años de edad”, añadió.

“La realidad es que también hay un montón de excepciones en todos los puntos de Código Tributario”, manifestó.

La concejal del FPCyS consideró que “cuando uno aplica una norma nueva los ajustes se van realizando con el tiempo”. “Cualquier persona que esté en una circunstancia de apremio va a poder solicitar se considere su situación y se evaluará cada caso en particular”, señaló también.

Sobre las críticas que recibió el nuevo Código por parte de la oposición, Baier recordó que “cuando tratamos la plusvalía (en el marco de la aplicación de la Ley de Hábitat) en principio iba a ser del 30%, pero ellos sugirieron reducirlo al 10% y se accedió. De todas formas, al momento de votar, no acompañaron el proyecto”.

Nota completa: