Bordoni hizo un “balance positivo” de su gobierno durante 2016

En una extensa charla en los estudios de FM de la Ciudad 99.5 “Nuevo Aire”, en el programa especial por fin de año, este sábado el intendente municipal, Sergio Bordoni, realizó un repaso de su primer año de gestión en nuestro distrito.

“Se fue un año con mucho trabajo, nos fuimos acomodando en el día a día y lo importante es que estamos trabajando como el primer día, sin descanso”, sostuvo.

El jefe comunal se refirió a las obras en ejecución y que están prontas a ser concluidas, al aumento de las tasas municipales que trajo polémica en el Concejo Deliberante, a la adquisición de tierras para la construcción de viviendas sociales y al éxito del Presupuesto Participativo, además de dar respuesta a ciertas críticas de la oposición

OBRAS A PUNTO DE CONCLUIR

“La primera etapa de la ampliación del hospital en 20 días va a estar inaugurada, que incluye la remodelación y ampliación del lavadero y de los sanitarios. La segunda etapa se trata de la ampliación de la sala de hemoterapia y quimios”.

“También en pocos días va a estar concluida la obra de construcción de la Unidad Sanitaria de Villa Serrana La Gruta”.

“Se va a empezar a hacer la obra de desagües pluviales en Sierra de la Ventana; se concluye la ejecución de los 3000 metros de cordón cuneta; y en enero se iniciará la ampliación de la planta de GLP en Villa Ventana, que permitirá que 70 usuarios más puedan tener gas”, entre otros.

Asimismo, “en aproximadamente 10 días se habilitarán las nuevas oficinas de Inspección y Licencias, IPS y Discapacidad, ubicadas sobre Valentín Vergara”,

“Tenemos destinados 12 millones de pesos para pavimento. En Tornquist se asfaltarán 15 calles, en Sierra de la Ventana 14 y en Saldungaray 10 (tres ya ejecutadas)”.

ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA VIVIENDAS SOCIALES

“De acá a 15 días vamos a tener avances en la compra de tierras para la edificación viviendas. Se trata de hectáreas del campo de Miguel Raising, al sur de nuestra ciudad, que le agregarán ocho manzanas a la localidad. Las adquirirá un empresario, en la negociación no interviene el municipio”.

“Luego de tener los lotes, se realizarán las obras de infraestructura correspondientes para dotar de servicios al nuevo sector del pueblo y se debe trasladar el canal de desagüe al otro lado de las manzanas”.

“La falta de viviendas es el tema central, la deuda pendiente que tenemos nosotros en el primer año de gestión, ya que hacen falta más de 300 viviendas”.

AUMENTO DE TASAS MUNICIPALES

“Es una falacia lo que dicen que van a aumentar el 380%. Carlos Dana salió a hablar por lo que escuchó en el HCD y lo que tendría que hacer él es mirar el presupuesto, analizarlo e interiorizarse en los números. Salió a decir que está presupuestado que vamos a incorporar 80 personas más al municipio. Eso es hacer política barata”.

“La política hay que hacerla trabajando y poner un dinero, porque es fácil salir en la foto cuando viene un diputado a entregar un subsidio, cuando él solo hace el puente. De la plata suya que genera no pone nada, se acuerdan de la gente en época de elecciones y salen a hacer política barata. Con el pico el hornero construye una casa y estos con el pico quieren construir un país.

“En viviendas, en el ABL sobre asfalto hay 56% de aumento (de $180 a $250) y un 87% promedio para casas sobre calles de tierra (de $80 a $150)”;

“En terrenos baldíos sobre asfalto pagaban $235 y ahora abonarán $600, mientras que en los de calle de tierra la tasa asciende a $350 (antes $195)”.

“La gente tiene dos años y medio para edificar en su terreno baldío y se va a contemplar ese tipo de excepciones, pero solo a dueños de terrenos, no a los de manzanas enteras que las tienen para especular”.

“En red vial se estaba pagando $24 la hectárea, la más baja de la Sexta Sección. Aplicando el 100% de aumento, la zona más productiva pagará $48 por hectárea, mientras que la menos productiva, que tiene sierras o lagunas, aumenta un 50%, es decir que abonarán $36”.

“¿Dónde ven el 380% de aumento? Esto se termina de esclarecer en las próximas facturas que lleguen”.

“En Sierra de la Ventana les enviamos cartas documento a propietarios de terrenos que ni siquiera conocemos. Si no contestan esas cartas y además no pagan los impuestos, se van a quedar sin los terrenos”.

PRESUPUESTO 2017

“Estuvimos todo el año aprobando por mayoría las cosas en el HCD, no es novedad que la oposición no acompañe. En el año no nos acompañó en nada, a diferencia de la oposición que tuvieron ellos en la que le aprobamos todos los presupuestos por unanimidad”.

“Teníamos un presupuesto de 172 millones y tenemos que llegar a tener un presupuesto igual o un poco superior al que ejecutamos. Ejecutamos 305 millones y este va a ser de 309 millones”.

“Cuando se hace un presupuesto se cubre la inflación del año anterior, tuvimos una inflación superior al 40% y tenemos que tratar de cubrir ese déficit en el presupuesto siguiente”.

“El ejercicio 2016 lo vamos a cerrar con un déficit de entre 13 y 14 millones de pesos, solo usamos 7 millones de fondos afectados que vamos devolver”.

BALANCE DE GESTION

“Del 1 al 10, me pongo 5 puntos en mi primer año de gestión. Los primeros días de enero teníamos disponibles 48mil pesos, dicho por la Contadora Municipal, y nosotros no suspendimos nada. Me parece que ha sido un balance positivo. Atendimos a todas las instituciones, dimos 320 becas para estudiantes y solucionamos el transporte escolar. En salud también se lograron muchas cosas”.

ACTUALIDAD DEL PARQUE INDUSTRIAL: RESPUESTA A LÖFFLER

“El concejal Guillermo Löffler no vio ningún avance en el parque industrial porque durante su gobierno no hicieron nada para eso. El 28 de diciembre pagamos 117mil pesos al Ocaba para hacer los desagües pluviales que ellos no habían pagado. Esta gente no puede hablar. No podemos habilitarlo por la línea de alta tensión que pasa por arriba del lugar”.

“Todavía tienen la cara dura de preguntar por qué se habilitó. La empresa BAGSA no está habilitada porque el Parque Industrial no está habilitado. No sabía que eran tan buenos humoristas, sino los hubiera llevado a la fiesta de la golondrina, porque la verdad que cuentan unos chistes bárbaros. No puede preguntar semejante payasada”.

“Esas tierras se compraron durante el gobierno de Marcelo Buschi, ellos en ocho años no hicieron nada para habilitarlo y me piden a mí que en un año haga magia con el desastre que nos dejaron”.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

“Los chicos de mi gabinete trabajaron mucho, anduvieron por todas las localidades. Yo fui uno de los que menos trabajó, mi gente fue la que laburó y se rompieron el lomo. Son obras que se están ejecutando con la decisión de la gente, ahí van los impuestos. Este año el dinero destinado al Presupuesto Participativo será de $3.090.000”.

MENSAJE FINAL

“Simplemente espero que el 2017 sea mejor que el 2016. Sé que al gobierno nacional le faltaron muchas cosas, pero a veces las promesas de campaña te condicionan. El 2017 tiene que ser mejor económicamente para la gente. Que tengamos un distrito que vaya creciendo de acuerdo a las necesidades y trabajemos en forma conjunta entre todos, porque esto lo sacamos adelante entre todos”.

