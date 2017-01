Durante enero, el joven Agustín Canolik, nativo de Sierra de la Ventana pero actualmente residiendo en Capital Federal, presentará en nuestro distrito su espectáculo de hipnosis “Insomnia”.

La propuesta intenta “mostrar experiencias que solo son posibles en el mundo de lo fantástico, de los sueños y hacerlo por medio de la hipnosis, que está llena de mitos y faltas creencias”, explicó Canolik y agregó: “La hipnosis es una herramienta real, que salió de la psicología y luego se metió en la teatral y es usada en muchos aspectos por muchos profesionales para distintos objetivos”.

Los días 11, 18 y 25 de este mes estará en el Centro Cultura de Sierra de la Ventana, mientras que el 13 se presentará en el teatro municipal de nuestra localidad. Las entradas tienen un costo de $120 anticipadas y $150 en puerta.

“Ingresar en la mente del otro es una de las tantas creencias que andan alrededor de la hipnosis. No tiene nada que ver con eso, es un proceso de ambas partes, de la que quiere se hipnotizada y la que quiere hipnotizar”, comentó además.

Asimismo, indicó que “un estudio de neurociencia nos dice que nos hipnotizamos siete veces por día haciendo distintas cosas, entramos en un estado de trance. Pasa cuando estamos en la computadora o manejando, que se vuelve una acción inconsciente, empezando a pensar otras cosas y olvidarnos del trayecto que estamos haciendo. La hipnosis es un estado natural que nos pasa todos los días”.

Agustín es estudiante de la carrera “Diseño, imagen y sonido” y siempre fue un aficionado y practicante de la magia y explicó por qué comenzó a incursionar en la hipnosis: “desde muy chico hacia magia, me encariñe con la idea de hacer algo imposible, de tratar de generar un hecho completamente fuera de la común y, en algún punto de mi camino como mago, no me alcanzaba y me metí a indagar sobre qué se trataba el mundo fantástico de la hipnosis, en el cual me metí de lleno y ahora estoy muy contento de presentar este segundo espectáculo”.

