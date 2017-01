Se dictará en Tornquist la carrera de Licenciatura en Gerenciamiento de Pequeñas y Medianas Empresas

Un histórico paso en materia educativa para el distrito de Tornquist que quedó plasmado a partir del convenio establecido entre la UPSO (Universidad Provincial de Sudoeste), la Unidad Académica Ernesto Tornquist y el Municipio de Tornquist.

Por primera vez en la ciudad de Tornquist se podrá acceder a una licenciatura y lo podrán hacer aquellas personas que tengan el título de Técnico Superior en Administración General, Técnico Superior en Administración Contable, ó Técnico Superior en Administración con Orientación en Pequeñas y Medianas Empresas.

La modalidad será presencial y se dictará en aulas de la Unidad Académica Ernesto Tornquist, para lo cual la inscripción puede realizarse a través de la página web de la UPSO.

Sergio Bordoni, Intendente Municipal

“Es un convenio que firmaremos entre la UPSO, la Unidad Académica Ernesto Tornquist y el Municipio, lo cual se constituye en un paso trascendental y de esta manera no solo brindamos la posibilidad del conocimiento sino que también es importante desde el punto de vista en que no se interpone lo que venia desarrollando la unidad Académica y la UPSO.. Se trabaja en forma conjunta y poder lograr el mejoramiento de la oferta educativa en el distrito de Tornquist” dijo Sergio Bordoni Intendente Municipal.

“Desde nuestra gestión siempre consideramos necesario poder juntar las partes y hacer todo el esfuerzo para que de una vez por todas vallamos hacia un mismo norte que es darle la posibilidad a la gente que no puede emigrar para estudiar alguna carrera universitaria, que lo pueda hacer en nuestro distrito, en la ciudad cabecera” señaló.

“Tornquist será uno de los que dará el puntapié inicial en este tipo de convenios” aseguró el jefe comunal.

“Es una jornada histórica en materia educativa pero desde el inicio de nuestra gestión estamos haciendo lo posible, humanamente y económicamente, para que todos tuvieran la misma posibilidad de estudiar en todo el distrito. No solo desde la calidad educativa sino trasladando gente en forma gratuita desde la localidad de Saldungaray, Sierra de la Ventana que venían a la Unidad Académica y antes de nuestra gestión se tenían que ir antes porque no coincidía el horario del colectivo y no podía concluir el horario de clase. Hoy tienen un servicio de combi gratuito en el cual viajan y regresan a sus lugares de origen en forma gratuita y pudiendo cumplir con el horario de clases”

“Desde el inicio de nuestra gestión hemos apostado a la educación porque creemos que es sumamente necesaria para que los ciudadanos puedan desarrollarse y apostamos a que sean ciudadanos independiente con libre pensamiento. Este es un paso mas que estamos dando para seguir mejorando la calidad educativa del distrito” concluyó el intendente Sergio Bordoni

Gonzalo Iparraguirre

“Este diálogo que empezamos a tener con la UPSO y el instituto terciario desde el año pasado, surgió a través de la inquietud de poder dar licenciaturas en nuestro distrito que propuso la UPSO. y a través del profesor Vico Frattini, Director de la Unidad Académica, dialogamos de la importancia que tendría poder dictar este tipo de carreras, sin perjudicar a la oferta con la que ya cuenta el instituto terciario” dijo el Secretario de Desarrollo Dr. Gonzalo Iparraguirre.

“En un siguiente paso reunimos a las tres instituciones para lograr este antecedente que se constituye en el primer caso que se da en la provincia; en el cual se articule el Instituto con la Universidad Provincial para dictar una carrera de nivel licenciatura que hasta el momento no la hubo y será la primera vez que se va a dictar en Tornquist una licenciatura y cumple con el desafío de articularse con tecnicaturas que el instituto ya haya aprobado; en este caso gente que haya obtenido el título otorgado por el mencionado instituto; sin tener que hacer una carrera como si arrancara de cero” señaló Iparraguirre.

El Secretario de Desarrollo apuntó que “esto no solo permite ampliar la oferta educativa sino también la oferta laboral. Estas carreras conllevan mayor trabajo para los docentes y también mayor radicación de recursos humanos formados en nuestra localidad”

“Esto impacta positivamente en muchos aspectos y, por supuesto, en el educativo” sostuvo, el funcionario municipal.

Hernan Vigier, Rector de la UPSO.

“Es una muy importante experiencia ya que se trata de la primer experiencia que se realiza con un Instituto de Formación Docente y Técnica, como es la Unidad Académica, y una Universidad” dijo Hernan Vigier.

“Esta experiencia de esta licenciatura articula con un conjunto de carreras y es un trabajo en conjunto que hemos hecho con el Municipio, que es esto de sumar”

“A esto le vamos a agregar otras cuestiones interesantes y creo que es comenzar a trabajar en un círculo virtuoso que articule no solo tema de docencia, sino también otras actividades de investigación o temas que puedan resultar interesante para el desarrollo local y distrital” explicó.

“Es clave no chocarse, sino complementarse, en la educación no tiene que haber rivalidad, tiene que haber complementación. Nos tenemos que ayudar y sumar y me parece que el corazón de esa idea se está gestando” sostuvo Vigier, al tiempo que auguró un buen comienzo y la continuidad necesaria.

Prof. Vico Frattini, Director de la Unidad Académica Ernesto Tornquist

“La tónica nuestra fue desde un comienzo seguir ese primer precepto de que siempre se puede hacer algo por el bien común y esto sería un buen ejemplo de eso” dijo Vico Frattini, director de la Unidad Académica Ernesto Tornquist.

“Veniamos pensando cómo hacer esta articulación, sin superponernos, charlamos con Hernan (Vigier), el Municipio nos facilitó una mesa para dialogar y nos pusimos a trabajar” sostuvo Frattini.

El Director de la Unidad Académica dijo que el plan de estudios de la carrera fue construido en conjunto entre la UPSO y el Instituto.

“Tenemos mucho que agradecerle a Liliana Gamito y Andrea Long que trabajaron en conjunto con el equipo de la UPSO para ir armando esto. Estas cosas llevan un trabajo, una parte burocrática, números de resoluciones y expedientes y todo eso se trabajo junto a la gente de la UPSO que también gestionó y, gracias a eso, hoy tenemos todo aprobado. El convenio, el plan de estudios, el formato, las materias y también pensando en el desarrollo local. En la medida que nosotros mejoramos las posibilidades de acceso al conocimiento de la gente que vive en nuestro distrito, tenemos mas chances de mejoras las condiciones de vida y el desarrollo del lugar en que vivimos” destacó Frattini.

“Una licenciatura es un estudio de post grado que sale mucho dinero hacerlo y el hecho de que esta sea la primera que vamos a tener en la localidad es muy importante en termino de ejercicio de los derechos, Poder tenerlo a cuadras de tu casa o algunos kilómetros, para el caso de los que viven en la zona, es muy importante” aseguró.

“Este es un primer paso de un montón de cosas que vamos a seguir pensando y construyendo” concluyó.

Frattini confirmó a este medio que el espacio físico donde se dictará esta carrera será el edificio de la Unidad Académica y que “los mismo alumnos que venian cursando las tecnicaturas van a seguir cursando en las mismas aulas y probablemente en el mismo horario”

“Esta es una articulación que va a complementar la tecnicatura y en el caso puntual de nuestros alumnos de tecnicatura en pymes o tecnicatura de administración general, van a poder en un ciclo de dos años tener su licenciatura” explicó Frattini.

María Claudia Dietz Directora de Coordinación Educativa de la UPSO.

“Las inscripciones se encuentran abiertas a través de la página de la UPSO que es www.upso.edu.ar, ahí el interesado hace una pre inscripción y luego podrá acercar la documentación a partir del 13 de febrero a la Unidad Académica” dijo María Claudia Dietz.

Respecto a la documentación a presentar, aclaró que deberán tener el titulo de egresado de alguna tecnicaturas superiores en Administración General, Pymes y Administración Contable; fotocopia del DNI y analítico del secundario.

Las inscripciones estarán abiertas hasta fines de febrero y los primeros días de marzo.

Respecto a la posibilidad de acceder a una beca, la directora de Coordinación Educativa de la UPSO. dijo que “en la página web también podrán informarse sobre la posibilidad de acceder a una beca de estudio, becas para alojamiento para aquellas personas que quieran venir a vivir a Tornquist o de transportes para el caso de localidades cercanas o de promoción.

Cobertura: Miguel Herrada

Conferencia completa: