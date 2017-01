“Los alacranes en Tornquist no son venenosos”

Ante las innumerables consultas sobre la aparición de alacranes y con la psicosis generalizada luego del resonante caso del menor en Palermo picado por un escorpión, despejó algunas dudas el Dr. Ezequiel Marzialetti, médico veterinario de la Dirección de Bromatología y Zoonosis municipal que en dialogo con nuestros medios en FM de la Ciudad y Noticias Tornquist, brindo un informe sobre las especies de alacranes que habitan por estos lugares.

“Es un tema recurrente en esta época. El alacrán es un arácnido que habita en nuestros hogares y tiene preferencia por los lugares húmedos y oscuros. Los que aparecen no son alacranes venenosos, es inofensivo, es marrón oscuro y lo llamativo son las pinzas”

“El alacrán venenoso no tiene esas pinzas agresivas. Ocurre que cuando se dan a conocer en los medios se produce una psicosis sobre el tema y es para tenerlo en cuenta y no alarmarse. En el distrito no tenemos este tipo de alacrán lo que no quita que pueda aparecer pero por ahora no está acá en el distrito”

“Se deben tomar las precauciones necesarias. Desde la oficina de Bromatología por cualquier consulta se está siempre a disposición. No hay que desesperarse con este tema pero si tener las precauciones necesarias”

“Por ejemplo hay arañas que son más peligrosas que los alacranes. Van a seguir apareciendo y van a seguir estando y en el caso nuestro no hemos visto este alacrán aquí. El de aquí tiene una pinza gruesa porque al no ser venenoso necesita tener esa herramienta como medio de sujeción para alimentarse”

“El venenoso tiene pinza tipo tijera y es de color amarillo y su herramienta es el veneno. Aquí no lo hemos visto. Si uno tiene la duda no hay que manipularlo. Ante cualquier picadura lo principal es ponerse frío en el lugar y recurrir de inmediato al médico”

Sobre la yarará

También el facultativo dio algunas precisiones de los cuidados por aparición de víboras Yarará . “Por suerte tenemos nuestro centro en el hospital y se ha evolucionado mucho en lo que es suero antiofídico, por ejemplo la farmacia tiene suero. Antes tenía que tener una cadena de frío. Hoy el que se vende tiene una duración más amplia”

“El distrito nuestro es el lugar donde más yarará hay. No hay ningún caso de muerte y las mordeduras que se han producido han sido porque alguien metió la mano en una cueva o la haya pisado. El yarará no ataca a la persona excepto que se encuentre en peligro. Deben estar en el ecosistema. Yo soy partidario de no matarlas aunque si aparecen por ejemplo en la plaza hay que sacarlas”. concluyó.

Vecinos han acercado ejemplares para su análisis pero no se ha detectado la especie venenosa hasta el momento.

Arriba el alacrán venenoso. Abajo el que habita en la ciudad y alrededores(No es venenoso)

Dr. Ezequiel Marzialetti