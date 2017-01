Volcán, intenta volver a la vida luego del desastre del alud

El Coordinador General de Emergencias de la Provincia de Jujuy, Alejandro Cooke brindó a nuestros medios en entrevista por FM de la Ciudad , un panorama de la situación en Volcán, localidad de la Provincia de Jujuy afectada por un Alud.

“La situación ahora es muy diferente a hace 8 o 9 días atrás donde la ciudad estaba casi completamente tapada por un alud. Hubo que lamentar dos víctimas. Ahora el 70% de la comunidad está funcionando normalmente. El resto continúa con lodo. Hay cuatro manzanas con lodo de aproximadamente 1,40 metros. Ahora está trabajando Vialidad con maquinaria, equipos de voluntarios de emergencia a los fines de desagotar esto”.

“En este momento están sacando el lodo de las calles y lo están haciendo drenar. Aquí tenemos 1800 habitantes. El alud se produjo el día 8 de enero en la montaña y por la cantidad de agua que cayó rompió una de sus paredes y la arena con tierra y piedra cayó desde la montaña y formó lo que nosotros llamamos la bola de nieve que fue creciendo a medida que fue bajando y cayeron 170 milímetros en una hora , eso cae en medio año. Esto hizo que por la quebrada se deslice todo este barro, ingrese a la ciudad por la esquina norte de la misma y casi en su totalidad quede cubierta por lodo”.

“Hubo dos víctimas que fue en la puesta de bárcena. Un vehículo con un jujeño y una turista. El alud dio vuelta el auto y fallecieron. En volcán no tuvimos víctimas fue una desgracia con suerte. Ayudó mucho el tema de la alarma (Sirena), se tocó y la gente ya conocía el sistema y se dirigió a una zona segura y esto hizo que fuera más fácil el rescate de las personas en la zona alta”

“Cuando esto ocurrió yo me encontraba haciendo un rescate en La Salina con un colectivo de Entre Ríos que se había roto con 52 chicos que iban a un torneo a Chile. Terminado este rescate me informaron en el hospital que se estaba inundando Volcán y Tumbaya. Hicimos un drenaje hacia el Río Negro con un muro de contención para derivarla. Mas tarde fuimos a Volcán y no pudimos llegar porque estaba cortada la ruta por el lodo. Ahí informé al señor Gobernador y convocamos al comité de emergencia”

“Hoy estamos trabajando en volcán porque tenemos un trabajo largo y se van a reconstruir viviendas de 4 o 5 manzanas que fueron afectadas. Hemos recibido llamados de todo el país y han enviado ayuda. Ahora hay 300 voluntarios trabajando con maquinaria. Esta es la forma de trabajar sin banderas políticas. Sentimos ese apoyo grande de todo el País” concluyó.

Arriba el alud por la montaña. Abajo Alejandro Cooke Coordinador General de emergencias de la Provincia de Jujuy