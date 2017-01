SUTEBA reclama convocatoria del gobierno provincial

El Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, dialogó con nuestro medio y se refirió a la situación actual de los docentes de la Provincia de Buenos Aires.

“No tenemos novedades sobre el inicio de las clases, ya que a la Gobernadora María Eugenia Vidal hace cinco meses le venimos reclamando una convocatoria. No nos tiene en cuenta, desde su gobierno no cumplieron con la cláusula del monitoreo que establecía que si la inflación era más alta que el monto salarial se iban a revisar las paritarias para recuperar el incremento, pero eso no sucedió, incumplieron”, explicó.

“Hicimos movilizaciones y, ante ello, a fin de año enviaron al Ministro de Trabajo a decir por los medios que nos iban a convocar en la segunda quincena de enero y hasta el día de hoy no tuvimos novedades”, añadió.

Ante este escenario, Baradel sostuvo que “estamos en un estado de incertidumbre y a nivel nacional se agrava la situación, porque el Ministro de Educación, Esteban Bullrich comunicó que no se iba a convocar a la paritaria”.

El titular del gremio docente manifestó que “este gobierno que planteó que iba a cambiar varias cosas, las empeora”. “Estamos preocupados porque en el presupuesto hay un recorte de tres puntos porcentuales. El año pasado implicaba el 28% del presupuesto general de la provincia y este año solamente participan en un 25%. El gobierno dice que nominalmente no bajó porque es más plata, pero si se hubiese sostenido ese porcentaje, que se mantiene hace varios años, hoy el sistema educativo contaría con 16.500 millones de pesos más”, aseguró.

“Vamos a discutir entre un 6 y 10% de pérdida de poder adquisitivo y la proyección de inflación de este año para nosotros es de un 25%. Desde el Gobierno dicen que será del 17% para poder bajar salarios”, subrayó además.

“Tropiezan con la misma piedra, en lugar de llegar distendidos al comienzo de las clases, llegan con una posición cerrada al límite del inicio del ciclo lectivo”, dijo.

En otro marco, y en referencia a la actualidad de SUTEBA en nuestro distrito, Baradel afirmó que “en el interior el gremio se ha desarrollado muy fuertemente. Hace poco estuvimos en Bahía Blanca donde, con inspiración de Tornquist y otros distritos de la región, querían tener la Casa del Docente por cuestiones de salud y estudio y se abrió una muy bonita en diciembre”.

Asimismo “entre marzo y abril vamos a inaugurar nuestra propia Casa del Docente en La Plata, en frente de la Dirección General de Cultura y Educación, donde serán departamentos y el edificio también contará con biblioteca, SUM, café literario y lugar para reuniones para que puedan los docentes tener su lugar”

Por último recordó que cuentan con un camping en Claromecó y otro en Necochea, además de un hotel en Mar del Plata. “Nos estaría faltando un lugar por Sierra de la Ventana y Tandil”, concluyó.

