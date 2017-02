Respuesta al Secretario de Gobierno sobre situación de falta agua de Villa Ventana

Sr. Gabella, creo que le han informado mal, ud. no puede decir que cada habitante de villa ventana gasto 600 litros en un fin de semana, ya que yo desde el sábado a las 15 hs. tuve apenas agua, y el domingo directamente no tuve y fue un día con muy alta temperatura, y además no vi pasar ningún camión cisterna el día domingo.

Le pido que antes de hablar recorra la villa y golpee puertas o toque timbre en las casas de los que vivimos permanentemente y pregunte, como hace la gobernadora para saber cual es la actual situación.

También asumo que este gobierno municipal no puede solucionar un problema que se venia venir, pero al saber que gastan $100.000 en premios para el carnaval, cuando hay mucho problemas de infraestructura por resolver.

Atte. Jorge Cardinaux DNI 13.263.091