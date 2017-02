“Más que de concejal opositor, lo que hace Löffler es de agitador social”

Luego de las declaraciones de este miércoles del concejal del Frente para la Victoria Guillermo Löffler, quien, entre otras manifestaciones, denunció subas de más del 400% en la tasa vial municipal, el Secretario de Gobierno y Haciendo, Ezequiel Gabella, salió a responderle.

“Quiero llevarle tranquilidad al contribuyente”, expresó y agregó: “más que un concejal opositor, lo que hace Löffler es de agitador social. Yo salgo a dar explicaciones. Cuando él era Secretario de Gobierno nos hubiera encantado escuchar explicaciones de su boca, pero nunca las dio ni cuando éramos concejales ni mucho menos tuvo la voluntad de darlas en el HCD”.

“El aumento de la tasa de red vial es una interpretación mal intencionada del nuevo Código Tributario. Durante muchísimos años lo que se hizo fue copiar y pegar un modelo de Ordenanza Fiscal e Impositiva y solo se modificaban las alícuotas. Era algo totalmente desactualizado y que no tenía nada que ver con la realidad”, explicó.

“Antes de la reforma –continuó- una casa quinta de las que tenemos en el acceso a nuestra ciudad por Ruta 76 pagaba $73 por bimestre de tasa vial, mientras que una vivienda precaria dentro del ejido urbano abonaba $96 por mes de ABL (en la zona rural se paga tasa vial, mientras que en el área urbana se abona ABL)”, añadió.

“Zonas que tienen chacras y quintas no son urbanas y continúan pagando la tasa vial. La boleta que mostró Löffler es de una casa quinta. Con el nuevo código, el pago mínimo pasó del equivalente a 18 hectáreas al valor de 50 hectáreas. Ahora el mínimo pasó a ser $380 por bimestre y tiene más que ver con el valor que tiene esa propiedad y el uso que se le está dando”, dijo además.

Asimismo, el funcionario aseguró que “este nuevo Código Tributario tiene una mirada progresista” y en base a eso indicó que tiene excepciones: “si las parcelas las tiene afectadas a la producción, el contribuyente pagará sólo el 50% de la tasa; si la usa con fines residenciales abonará el 100%; y si la utiliza con objetivos comerciales pagará el 100% más, ya que está lucrando con el uso de esa propiedad”.

Ante ello, aclaró que “el productor no se ve afectado con el supuesto aumento del 400% que plantea Löffler”.

En ese marco, subrayó que en los cuarteles del oeste del distrito, donde tienen un régimen de lluvia distinto y otra calidad de suelo respecto al este, la tasa vial aumentó el 50% ($36 anuales por hectárea), mientras que los restantes sectores rurales, que se encuentran dentro de las zonas favorables, pagarán $48 anuales por hectárea.

Sin embargo, recordó que habrá excepciones y descuentos para los campos que posee zonas afectadas por sierras y/o lagunas y para quienes hagan curvas a nivel que permitan retener el agua dentro de la propiedad.

“Se trabajó para que salga un código equitativo, que realmente contemple los casos en particular y por la vía de la excepción se puede tener un tratamiento diferencial en el caso”, manifestó.

INGRESO DE NUEVOS EMPLEADOS MUNICIPALES

Otras de las críticas del concejal Guillermo Löffler hacia la actual gestión de gobierno comunal fue el ingreso de más empleados municipales. El edil había asegurado que hay 140 personas más en la planta del personal, a lo que Gabella respondió:

“El número no llega ni siquiera a 100 empleados nuevos, y hay reemplazos por vacaciones con contratos por dos o tres meses”. “Se están haciendo trabajos que antes no se hacían y que han demandado incorporar personal. El grueso del personal que se tomó está trabajando en la calle”, sostuvo.

Por ejemplo, “agarramos un municipio con un inspector municipal que andaba con su ropa, su vehículo y que tenía que entender absolutamente todo porque era el único. Hoy tenemos todo un equipo de inspectores al que se lo ha capacitado, tiene su indumentaria y se le designó un vehículo. Además, el ex intendente Trankels, antes de dejar el poder, recategorizó a muchas personas convirtiéndolos en jefes”.

COMPRA DE TIERRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES

El ex Secretario de Gobierno y Hacienda había puesto en duda la compra de nuevas hectáreas para la construcción de barrios de viviendas sociales. “La operación se termina de hacer en 15 días y los concejales van a ser los primeros en enterarse porque la adquisición debe ser aprobada por el HCD”, aclaró Gabella al respecto.

PROBLEMA DE AGUA EN VILLA VENTANA

Por último, Löffler, este miércoles en diálogo con nuestro medio, sostuvo que la falta de agua en Villa Ventana se debía a que el gobierno actual aún no había podido concluir una obra clave para la provisión del recurso, iniciada en la gestión anterior.

Ante ello, el Secretario de Gobierno y Hacienda disparó: “En 2011 se dice ‘la obra está terminada, hay agua para 30 años’, y Villa Ventana está hoy como está”.

“Durante el año 2016 estuvo la insistencia del intendente hacia el SPAR, pero no se culminó la obra de tendido eléctrico para conectar las siete bombas, que se instalaron cuando efectivamente queda comprobado que la obra de El Pinar, anunciada con bombos y platillos en 2011, no funcionó, asique que el FPV no diga que el proyecto integral incluía esta obra porque no es así”, argumentó.

“Con respecto a la población de Villa Ventana –continuó- quiero dejar aclarado que cuando yo digo que en promedio cada persona gastó 600 litros de agua en un fin de semana, me baso en mediciones que se hacen en los tanques. Si se gastan 1.200.000 de litros en un día y se calcula que en Villa en ese momento había dos mil personas, la cuenta da 600 litros por persona, pero en promedio”, aseguró.

Frente a esa situación, Gabella sugirió “no generar una alarma de más en Villa Ventana porque en ningún momento dejó de haber agua en las cisternas, se declara la emergencia cuando las bombas no sacaban agua de las napas porque no alcanzaban a recuperarse”.

“Pedimos mesura y ser racionales con el uso del agua y de ninguna manera queremos confrontar con los vecinos de Villa Ventana y perjudicarlos en la explotación turística”, concluyó.

