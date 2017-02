El aumento de la Tasa de Servicios Urbanos (ex ABL) se aplicará desde marzo con retroactivo

El Secretario de Gobierno y Hacienda, Ezequiel Gabella, informó a nuestro medio que, al igual que en enero, en las boletas de la Tasa de Servicios Urbanos (antes llamada ABL) de febrero no vendrá aplicado el aumento de la tarifa que establece el nuevo Código Tributario.

“En el mes de enero no se cobró el aumento porque al momento de la emisión de las boletas todavía en Concejo Deliberante no había aprobado el nuevo Código Tributario, y en febrero tampoco vendrá porque el cambio era tan sustancial que los programadores de la empresa privada que lleva la administración y la programación de los sistemas municipales, no entregaron a tiempo el trabajo realizado para la aplicación del aumento”, explicó.

Ante ello, “para que no haya un impacto fuerte en el contribuyente, se decidió que la diferencia que pagó a valores viejos en enero y febrero y lo que debería haber pagado esos meses, se prorratee en cuatro meses”.

De esta manera, “de marzo a junio la gente va a pagar la tasa que corresponde a ese mes y un porcentual de lo que debería haber pagado en enero y febrero, normalizando recién la situación en julio”.

