Liga Regional de Fútbol: Se definió como se jugará el campeonato de Primera

El proyecto de campeonato de Primera división que presentó Club Sarmiento, con algunos retoques, es el que por mayoría las instituciones aprobaron para que se juegue este año en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, según lo resuelto en la reunión que el lunes pasado llevó a cabo el consejo directivo que preside Ernesto Manuel Palenzona.

En las deliberaciones que se desarrollaron en el salón alto de Mitre y Rivadavia del Centro Deportivo Sarmiento, el formato que impulsó la entidad de Pigüé prevaleció sobre el que días pasados formularon Racing Club (Apertura y Clausura con los equipos divididos en 2 zonas y posteriores cruces) y Boca Juniors (4 torneos de 4 zonas de 5 que fue descartado por el propio club).

El torneo Apertura será en dos zonas geográficas de 10 equipos cada una a dos ruedas y posteriores cruces. Clasifican 7 por zona. Los primeros de cada zona juegan una “final” ida y vuelta (en caso de empate de puntos se resuelve por penales en el segundo choque) para ocupar un lugar en la semifinal del año (ganador zonas Apertura) y el perdedor se incorpora en las semifinales de los cruces. El ganador de los cruces ocupa el otro lugar en la semifinal del año (ganador cruces Apertura).

En una zona se agrupan Blanco y Negro, Boca Juniors, Deportivo Sarmiento, Tiro Federal de Villa Belgrano, El Progreso, Independiente, San Martín de Santa Trinidad, Atlético Huanguelén, Empleados de Comercio y Peñarol de Guaminí.

En la otra compiten Club Sarmiento, Deportivo Argentino, Peñarol de Pigüé, Unión Pigüé, Racing Club, San Martín de Carhué, Puan F. Club, Tiro Federal de Puan, Automoto y Unión de Tornquist.

Los cruces de octavos de final se jugarán de la siguiente manera: 2° zona “A” vs. 7° zona “B” (partido 1); 3° zona “B” vs. 6° zona “A” (partido 2); 4° zona “B” vs. 5° zona “A” (partido 3); 4° zona “A” vs. 5° zona “B” (partido 4); 2° zona “B” vs. 7° zona “A” (partido 5) y 3° zona “A” vs. 6° zona “B” (partido 6).

En cuartos de final se medirán los ganadores de los siguientes partidos: 1 vs. 2 (partido 8), 3 vs. 4 (partido 9) y 5 vs. 6 (partido 10). En semifinales chocarán, por un lado los ganadores de los partidos 8 y 9 y por el otro el ganador del partido con el perdedor de la final de zonas. Posteriormente los vencedores confrontarán para determinar el ganador de los cruces.

El formato del Clausura

El Clausura, en tanto, será en cuatro zonas de 5 equipos a dos ruedas más un partido interzonal (que no será el clásico). Clasifican 3 por zona. Los primeros cuatro de cada zona juegan una semifinal donde los ganadores pasan a disputar una “final” donde el vencedor ocupa un lugar en la semifinal del año (ganador zonas Clausura). Los perdedores de la semifinal se incorporan en los cuartos de los cruces y el perdedor de la final se incorpora en la final de los cruces. El ganador de los cruces ocupa el otro lugar en la semifinal del año (ganador cruces Clausura).

La conformación de las zonas será de acuerdo al ordenamiento de la tabla general del Apertura. En la zona “A” estarán 1°, 8°, 9°, 16° y 17°. En la “B” 2°, 7°, 10°, 15° y 18°; en la “C” 3°, 6°, 11°, 14° y 19° y en la “D” 4°, 5°, 12°, 13° y 20°.

Los cruces de octavos de final se disputarán así: 2° zona “A” vs. 3° zona “B” (partido 1); 2° zona “B” vs. 3° zona “D” (partido 2); 2° zona “C” vs. 3° zona “C” (partido 3) y 2° zona “D” vs. 3° zona “A” (partido 4).

En cuartos de final se enfrentarán los ganadores de los partidos 1 y 2 (cotejo 7), el ganador del partido 3 con el perdedor de una semifinal de zona –1° zona “A” vs. 1° zona “B”— (cotejo 8) y el ganador del partido 4 con el perdedor de la restante semifinal 8 –1° zona “C” vs. 1° zona “D”— (cotejo 9).

En semifinales cruzarán los ganadores de los cotejos 7 y 8 y el vencedor del cotejo 9 con el perdedor de la final de zonas. Posteriormente los triunfadores confrontarán para determinar el ganador de los cruces.

La definición del título

Por último, los dos semifinalistas de año que arroje cada torneo empezarán la definición del título. Se medirán en cancha neutral el ganador de zonas del Apertura vs. el ganador de cruces del

Apertura por un lado y el ganador de zonas del Clausura vs. el ganador de cruces del Clausura por el otro (si se repite algún semifinalista pasará directamente a la final). Los que avancen protagonizarán la definición del título 2017 con una serie al mejor de tres.

Las opiniones de Palenzona, Unión y Automoto

“No me gusta el formato del torneo, el Clausura es muy corto y equipara a su ganador con el del Apertura cuando habiendo jugado diez partidos menos. Me gustan los campeonatos mas claros, no tan rebuscados, pero es lo que quieren los clubes, lo armaron ellos”, manifestó Ernesto Palenzona, presidente de la LRF.

“Yo no lo entiendo, ustedes tampoco y la gente menos. Es de locos pero de locos lindos”, bromeó y añadió que “vamos a jugar otra vez con la sidra y el pan dulce, lo cual a mí no me disgusta porque el futbol es muy lindo y no importa la fecha del año en el que se juegue”.

Asimismo, Palenzona sostuvo que “lo importante es que vinieron todos los clubes hoy, debatieron y había tres proyectos, algo que no sucedía hace rato. Todos tenemos que respetar lo que decidieron, nosotros como mesa ejecutiva, el periodismo y la gente. Vamos a darle para adelante y que salga lo mejor posible”.

En tanto en inferiores, “aunque aún no se resolvió su forma de disputa, hay ganas de jugar un campeonato interesante con una buena cantidad de partidos”.

Por su parte, Jorge Ferrandi, dirigente de Unión, indicó que el formato del certamen “no es lo que uno piensa, porque se discuten y siempre se llega a lo mismo. En uno vamos a jugar más de 20 partidos y en el otro doce, por eso creo que es injusto. Lo más justo sería que fuera todos contra todos y ahí si va a salir el verdadero y justo ganador”.

“Me da la sensación que la gente de Suarez y la de Pigüé están muy cómodos con este tipo de campeonatos, porque los que tienen que viajar más son el resto”, consideró Ferrandi y en ese marco añadió: “En inferiores, desde Peñarol (P) querían que el torneo se jugara en tres zonas de siete y después, para que los chicos sigan compitiendo, que jueguen algunos partidos más; ellos en Pigüé son cuatro y no tenían que salir, mientras que a nosotros nos mandaban a jugar con los equipos de Puan, algo que me parece totalmente descabellado”.

A su turno, Gabriel Artola, de Automoto, consideró que “todos los equipos tiene algo de razón, es muy difícil armar el torneo, tanto en Primera y Reserva como en inferiores, donde queremos tratar que se arme un campeonato para que los chicos puedan jugar la mayor cantidad de partidos posibles y no queden un mes y medio sin jugar, como nos pasó el año pasado. Priorizar la cantidad de partidos por sobre la competencia”.

“En Primera división, votamos las dos zonas geográficas de 10 equipos y para la segunda parte las cuatro zonas de cinco, que armándolo perdemos la posibilidad de jugar un par de clásicos más en el año. Creo que ninguno nos fuimos conformes de la reunión”, aseguró

“La idea nuestra es que el año quede definido ahora, tanto en inferiores como en mayores”, señaló.

El certamen, cuya fecha de comienzo fue estipulada para el domingo 12 de marzo, comprende como mínimo 39 fechas (22 Apertura + 14 Clausura + 1 de semifinales de año y 2 finales por el título) y 40 como máximo (si es necesario un tercer partido decisivo). Lo que menos juega cada club (en caso de no clasificar en ninguno de los dos torneos) son 28 partidos (18 Apertura y 10 Clausura).

La nueva forma de definición otorga un premio a los ganadores de las zonas. No sólo de jugar una final para asegurarse un lugar en la semifinal del año, sino que también al que pierde le da la posibilidad de engancharse en las semifinales de los cruces.

Todo esto sin restar posibilidades de cruces a varios equipos, lo cual hace que la mayoría estén motivados hasta el final de cada torneo. En síntesis, la premisa es lograr un equilibrio entre lo deportivo, lo económico y la competitividad, según argumentaron los que idearon el sistema de disputa.

Cabos sueltos

Al sistema de disputa le falta definir algunos detalles y trasladarlos al boletín oficial para que llegado el momento no quede ningún tipo de duda.

Por un lado si en los cruces habrá o no localía y ventaja deportiva para los mejor clasificados (la idea de Club Sarmiento sería que en octavos de final sí).

Determinar la forma de desempate en caso de igualdad de puntos en las zonas y también a la hora de armar la tabla general tras el Apertura para separar a los clubes para el Clausura.

También fijar cómo será la definición del torneo de división Reserva, que obviamente no podrá ser la misma que la de Primera división.

En este caso, Club Sarmiento propondría que en el Apertura clasifiquen los dos primeros de cada zona para jugar semifinales (1° zona “A” vs. 2° zona “B” y viceversa) y posteriormente una final, mientras que en el Clausura los ganadores de las cuatro zonas para hacer algo similar. Luego los vencedores de los dos torneos resolverían el título 2017.

Sin resolución en inferiores

Dado que todavía hay clubes que no formalizaron la inscripción de las categorías con las que van a competir (hasta el lunes sólo cumplieron con dicho trámite 13 entidades), no hubo resolución sobre la forma de disputa del campeonato de divisiones inferiores.

La idea que prevalece es la de dividir a los dos clubes en 2 zonas y que haya como mínimo 25 fechas. Lo que sí quedó confirmado es la fecha de inicio, pautada para el sábado 18 de marzo.

También se supo que Tiro Federal de Villa Belgrano y Peñarol de Guaminí no presentarán división menor alguna, a la vez que Deportivo Sarmiento y Club Sarmiento lo harán con dos 7ª y dos 8ª.

