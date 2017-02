Cruces y polémica por la clausura de los fogones del Club Hípico durante los carnavales

Polémica y fuertes cruces de opiniones se generaron en la mañana de este jueves por la decisión de que durante el desarrollo de los carnavales de nuestra ciudad se inhabiliten los fogones que el Club Hípico construyó en su predio y en el Parque Lineal.

La iniciativa fue acordada entre la mencionada entidad, la Cámara de Comercio y las instituciones participantes y busca, según indicaron, que la gente consuma en los puestos gastronómicos por los que entidades y particulares abonaron un canon para allí estar.

Rápidamente, luego de dar la información, varios vecinos dieron su parecer, entre ellos Arecio Minujín, presidente del Centro de Noche: “Me parece que está mal, tenemos que traer más gente y no que haya menos de comer. Los fogones son lo mejor que tiene en este momento Tornquist. Para eso se creó la Cámara de Comercio, para que haya más gente y más pensamiento. Vamos para adelante y no importa quién va a comer al fogón. Y las instituciones vamos a trabajar, vamos a estar con precios que toda la gente pueda comer para devolverle las instituciones al pueblo lo que nos da”

Desde la Cámara de Comercio, Mario Rodríguez respondió que “no es una decisión determinante” pero consideró que “son solo dos días”. “Fue una decisión de las seis instituciones que van a ir a trabajar y se han jugado una ficha importante para esa fiesta”, añadió.

Minujín había indicado que faltó difusión de los carnavales en la zona, a lo que Rodríguez manifestó: “Particularmente colgué 16 pasacalles en Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Saldungaray, Pigüé, Carhué y Puan. Hice difusión en radios de Tres Arroyos, en LU2, en Pigüé y Puan. Se generó una movida importante, se hizo una apuesta grande para que venga gente de afuera”.

Por su parte, Rubén Braun, presidente del Club Hípico, sostuvo que de la decisión también participó la municipalidad “porque habrá puestos que están para vender y que la Cámara les cobra”.

También la medida busca “mantener el orden y la limpieza. No entiendo por qué tanto lio por dos días no va a haber fogones, si no tuvieron nunca”.

