La consternación en Tornquist continúa luego de que una mujer y su hija de la ciudad perdieran la vida en un accidente de tránsito y el padre de la familia siga internado en estado crítico producto de la violenta colisión en la Ruta 33.

“Han destruido a una familia, no hay palabras para describir este tipo de situaciones”, manifestó el intendente Sergio Bordoni en diálogo con Canal 9 de Bahía Blanca.

“Los accidentes son causados por imprudencias y otras veces por las condiciones climáticas y en este caso hubo una imprudencia. El conductor de la Toyota Hilux se largó a pasar en una recta, no vio que venía de frente Gustavo Medina y lamentablemente paga las consecuencias una familia de Tornquist”, relató el jefe comunal.

“Conozco muy bien a Gustavo, no viajaba a más de 90/100 km/h y siempre con cinturón y toda la seguridad”, aseguró además.

La tragedia desembocó en que se decidiera suspender los carnavales programados para este lunes y martes. “Ningún habitante de Tornquist en este momento tiene la fortaleza de festejar, el domingo pasado tuvimos la desgracia del fallecimiento de un chiquito de 7 años en un accidente de moto, que también nos golpeó bastante, y este domingo pareciera mentira tener que sufrir la pérdida de dos vidas de una familia tornquistense”, dijo al respecto.

En cuanto al estado de Gustavo Medina, indicó que “está en estado crítico, si le toca quedarse en este mundo que sea en buenas condiciones para poder criar a sus hijos, que mucho lo van a necesitar”.

Por su parte, Víctor Medina, hermano de “Cokimbo”, comentó que los ocupantes del vehículo de la DDI involucrado en el siniestro le dijeron que “venían a 15 metros del Fiat Uno y no se veía nada, escucharon una explosión, la Toyota que pasa, el auto voló y quedo arriba del Etios”. “No digo que lo hizo a propósito, pero si sabía que no había que pasar, no tenía que pasar”, añadió.

“Nos destruyó a todos y mi hermano está muy grave, no sé cómo va a salir. Mientras que el conductor de la camioneta está en su casa; si yo hubiese sido él iba a la comisaria y les decía que me metan preso”, expresó muy dolido.

Video de Canal 9 Noticias de Bahía Blanca