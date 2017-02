Liga Regional de Fútbol ,se conocen los rivales de Unión y Automoto en el arranque del torneo

San Martín de Santa Trinidad, el último campeón, debutará en el torneo Apertura de Primera división como visitante de Peñarol de Guaminí, de acuerdo al sorteo realizado este lunes en la reunión semanal del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En la sesión llevada a cabo en la sede de Las Heras 1.062, bajo la presidencia de Ernesto Palenzona y con la presencia de algunos delegados de los clubes afiliados, se dieron a conocer las dos fechas iniciales del certamen que se pondrá en marcha el domingo 12 del corriente, las cuales se ajustan al siguiente detalle:

Zona “A”

Primera fecha: Deportivo Sarmiento vs. Tiro Federal de Coronel Suárez; Independiente vs. Empleados de Comercio; Boca Juniors vs. El Progreso; Atlético Huanguelén vs. Blanco y Negro y Peñarol de Guaminí vs. San Martín de Santa Trinidad.

Segunda fecha: Blanco y Negro vs. Peñarol de Guaminí; El Progreso vs. Atlético Huanguelén; Empleados de Comercio vs. Boca Juniors; Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Independiente y San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento.

Zona “B”

Primera fecha: Racing Club vs. Club Sarmiento; Unión de Tornquist vs. Unión Pigüé; Peñarol de Pigüé vs. Automoto; Puan F. Club vs. San Martín de Carhué y Deportivo Argentino vs. Tiro Federal de Puan.

Segunda fecha: San Martín de Carhué vs. Deportivo Argentino; Automoto vs. Puan F. Club; Unión Pigüé vs. Peñarol de Pigüé; Club Sarmiento vs. Unión de Tornquist y Tiro Federal de Puan vs. Racing Club.

Lo más probable es que el partido de la jornada inaugural entre Unión de Tornquist y Unión Pigüé se postergue para el miércoles 15 o jueves 16, dado que el 12 el representante liguista jugará su último compromiso de la fase preliminar del Federal “C” y un adelanto obligaría a acelerar el cierre del libro de pases (es a los 15 días) y generaría una complicación administrativa.

Por otro lado, Deportivo Argentino solicitó no jugar el domingo 19 el encuentro ante San Martín de Carhué, dado que el sábado 18 llevará a cabo la fiesta para celebrar el 75° aniversario de la institución. Tendrá que acordar con su ocasional rival el eventual adelanto.

Cambio en la definición anual

Si bien el proyecto de Club Sarmiento contemplaba que en las semifinales de fin de año confronten los ganadores de zonas y de cruces del Apertura por un lado y los vencedores de zonas y de cruces del Clausura por el otro, la mesa ejecutiva introdujo una variante.

Según consta en el boletín oficial, los cuatro ganadores se enfrentarán en semifinales a sortear, ya que puede resultar que uno o dos equipos se repitan como ganadores. En ese caso pasa o pasan directamente a las finales.

Éstas serán a dos partidos y en caso de empate en puntos, un tercero en cancha neutral, con alargue y penales.

En cuanto a la letra chica de la competencia, quedó resuelto que en la clasificación para los cruces de los 7 equipos en el Apertura y los 3 en el Clausura, en caso de empate de puntos en cada zona se aplicará el sistema olímpico (resultados entre sí).

En el Apertura, los primeros de cada zona se enfrentarán para definir el Ganador de Zonas, partido y revancha en sus canchas. En caso de igualdad en puntos será ganador el que tenga mejor diferencia de gol. En caso de persistir la igualdad, quien tenga más goles a favor, todo en los dos encuentros, y en caso de persistir la igualdad se definirá por penales al término del segundo encuentro.

En los enfrentamientos del 2° al 7°, los que ocuparon los puestos 2 a 4 tendrán la localía y la ventaja deportiva (con empatar les alcanza para pasar de ronda). En cuartos, semifinal y final se jugará en cancha neutral y sin ventaja. Si hay empate al término de los 90 minutos se definirá por penales.

Para armar las zonas del Clausura de acuerdo a la posición del Apertura, se hará una tabla general y en caso de igualdad de puntos se tendrá en cuenta la diferencia de gol, goles a favor y sorteo, en ese orden.

Todos los cruces del segundo torneo de la temporada se disputarán en canchas neutrales y sin ventaja deportiva. En caso de empate al término de los 90 minutos se definen por penales.

En división Reserva

El campeonato de división Reserva tendrá igual formato que el de Primera división. En el Apertura se clasifican los dos primeros de cada zona y juegan cruzados 1° A vs. 2° B y 1° B vs. 2° A. Luego los ganadores la final. En caso de empate en los 90 minutos se resolverá por penales.

Los encuentros serán diagramados por el consejo directivo de la Liga, teniendo en cuenta la posibilidad que algún club repita la clasificación en las dos divisiones y sin que resulte inconveniente a ninguna institución.

La definición comenzará a partir de los segundos cruces de Primera división, salvo que por una mejor programación se resuelva hacerlo desde los primeros cruces.

En el Clausura se clasifican los primeros de cada zona y jugarán cruzados A vs. B y C vs. D. Luego los triunfadores una final. En caso de empate en los 90 minutos se resolverá por penales.

En la definición posterior valen las mismas consideraciones que en el Apertura.

Los ganadores de los torneos Apertura y Clausura se enfrentarán y definirán el título en uno o dos partidos, según convenga.

Claudio Meier