“Me preocupa que se priorice a un automotor y no a un peatón”

Miguel Ángel Gerstner, vecino, artesano y comerciante de la localidad desde el año 2000, solicitó espacio en nuestra emisora para transmitir la inquietud sobre la obra de eliminar los bulevares sobre Av. San Martín para hacer más estacionamientos.

Este miércoles 1 de marzo, una empresa constructora contratada por el Municipio de Tornquist comenzó a trabajar sobre uno de los bulevares de Av. del Libertador entre la calle Iguazú y Av. Los Tilos; con palas mecánicas arrasaron parte del espacio verde, incluyendo plantas, para construir estacionamientos.

Gerstner pidió espacio y manifestó: “Es algo que me preocupa, que se priorice a un automóvil y no a un peatón, porque no construyen veredas primero.”

Miguel fundamenta su inquietud expresando que “Todos tenemos injerencia en definir qué pueblo, que estética queremos para Sierra de la Ventana” asegurando que desconoce cuál es el proyecto.

El vecino prometió durante la nota acercarse mañana mismo al Delegado Hugo Polvara para que le muestre el proyecto y sino llegará hasta la secretaria de obras públicas y volver a los micrófonos para informar que están y que van a hacer.

“Yo no quiero más estacionamientos, quiero plantas, flores, más espacios verdes para Sierra de la Ventana” nos decía Miguel reclamando “Que el municipio cuando haga obras de estas características lo consulte con los vecinos.”

Arnaldo Botto – FM Reflejos