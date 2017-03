Convocaron en redes sociales a una marcha en repudio a las medidas del Presidente Mauricio Macri

MARTES 7 DE MARZO, CONVOCAMOS A UNA MARCHA EN REPUDIO A LAS MEDIDAS DE MAURICIO MACRI Y SU EQUIPO. ALUMNOS, DOCENTES, AMIGOS, NOS ENCONTRAMOS A LAS 17 HS EN EL MÁSTIL DE LA PLAZA. VAYAN CON SUS FAMILIAS Y CON LOS CIUDADANOS QUE REPUDIEN ESTE ABUSO DE PODER DEL ACTUAL GOBIERNO. NO IMPORTA DE QUE PARTIDO SEAMOS, NO IMPORTA SI VOTARON A ESTE PRESIDENTE O NO, LO IMPORTANTE ES HACERNOS VISIBLES, ESTAMOS VIVOS !!!.EL QUE QUIERA PUEDE LLEVAR SU CARTEL . GRACIAS ! VAMOS POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS.!!

RED SOCIAL : FACEBOOK