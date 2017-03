El Presidente le pide a sus seguidores que no aflojen

Hola,

Este año es uno de los más importantes de nuestra historia como país. Estamos haciendo un trabajo de largo plazo, pensando en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, haciendo lo que nadie se animó a hacer: construir futuro.

¿Qué misión puede ser más inspiradora que armar las bases para edificar un país? Para hacer las cosas en serio, para dejar de repetir los errores de siempre, para pensar en el largo plazo y que nos sobre futuro en lugar de regalar presente.

Por eso hoy, más que nunca, tenemos que estar convencidos del cambio que elegimos y contagiar nuestro entusiasmo, porque ya sabemos que se puede. Paso a paso, estamos haciendo la Argentina que soñamos.

Estoy convencido de que lo que hace grande a un país son las personas, y como ellas me dicen a mí yo te digo a vos: no aflojemos. No escuchemos a los que nos quieren desanimar. Seamos la generación que cambie a la Argentina.

Cuento con vos.

Un abrazo,

Mauricio Macri