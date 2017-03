La adhesión al paro docente en el distrito alcanzaría un 35%

La mayoría optó por dar inicio al ciclo lectivo en los diferentes establecimientos educativos y así se desprende por los datos que brindo al ser consultada la Inspectora Jefe Distrital de Tornquist Profesora María Rosa Gonzalez.

Al respecto, informó en el programa La Mañana de la Ciudad por FM 99.5 “Nuevo Aire” que el acatamiento era de un 37% con 26 establecimientos que comenzaron el ciclo lectivo y con 3 escuelas que no funcionaban por el paro.

En referencia a como sería durante el turno tarde por el relevamiento efectuado se estimaba que rondaría un 34% ya que de 38 servicios educativos solo 4 permanecerían cerrados(Datos hasta el mediodía).

“Para nosotros la idea es estar trabajando para una educación mejor, sabemos que no es el mejor inicio. Nosotros lo que queremos es que todas las escuelas estén trabajando pero también comprendemos la necesidad que tienen los docentes y a cada uno desde su lugar de trabajo. No olvidemos que todos somos docentes y que bregamos para que todos estén bien, trabajando en escuelas adecuadas y con docentes capacitados. Los alumnos se merecen el mayor de los respetos y recibir una educación de calidad” manifestó Gonzalez.

Al ser consultada sobre la situación de inicio de clases del Jardin 907 en el nuevo edificio de Mitre y Lamela del Barrio “Islas Malvinas” dijo “El día viernes hicimos una reunión con toda la comunidad educativa dando las explicaciones de cómo estábamos yendo adelante con el edificio nuevo y el edificio que estaba en funcionamiento hasta el día de la fecha y es de público conocimiento que está tan deteriorado que no se pudo hincar las clases. Ahora estamos próximo a la entrega que será calculo en el transcurso de esta semana y hasta que no tengamos el acta de habilitación no podemos poner un pie en el establecimiento. El inconveniente fue el problema de la conexión de gas, manifestó la Inspectora.

En la Escuela Nº 1 esta mañana hubo actividad en casi todos los años