A las 14:00 los preliminares de Reserva y a las 16:00 los partidos de Primera división fue el horario de comienzo establecido por el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez para el próximo domingo, cuando se ponga en marcha el torneo Apertura.

En tanto, debido a que el campo de juego del estadio “Juan Eduardo Christiani” no está en condiciones, el cotejo entre Atlético Huanguelén y Blanco y Negro se disputará en el Parque “Felisa I. de Alberdi” de Coronel Suárez.

Por otro lado, cómo aún debe una fecha de suspensión del año pasado y no puede utilizar su cancha, Boca Juniors hará de local ante El Progreso en la cancha de Tiro Federal de Villa Belgrano.

El partido entre Unión de Tornquist y Unión Pigüé fue postergado en virtud de la participación del club serrano en el Torneo Federal “C”, donde el domingo jugará su último compromiso de la fase regular. Será reprogramado la próxima semana.

El precio de la entrada general fue incrementado de $ 60 a $ 70, lo que representa un 17 por ciento.

Por último, sin la presencia del periodismo se llevó a cabo un encuentro entre los delegados de los clubes presentes y la mesa ejecutiva con Jorge Romero y Claudio Cejas, presidentes de la Asociación Suarense y la Agrupación Regional de Árbitros para abordar el tema aranceles y el funcionamiento de la Escuela de Árbitros.

La primera fecha

Este es el programa de partidos de la fecha inicial:

Zona “A”: Deportivo Sarmiento vs. Tiro Federal de Coronel Suárez; Independiente vs. Empleados de Comercio; Boca Juniors vs El Progreso (en cancha de Tiro); Blanco y Negro vs. Atlético Huanguelén y Peñarol de Guaminí vs. San Martín de Santa Trinidad.

Zona “B”: Racing Club vs. Club Sarmiento; Peñarol de Pigüé vs. Automoto; Puan F. Club vs. San Martín de Carhué; Deportivo Argentino vs. Tiro Federal de Puan. Postergado: Unión (Tornquist) vs. Unión Pigüé.

Claudio Meier