Tornquist fue sede del VI Foro Regional de Medio Ambiente del sudoeste bonaerense

Con la presencia de autoridades del OPDS se desarrolló en nuestro distrito el VI foro regional de medio ambiente del sudoeste, evento que contó con la organización de la Dirección de Medio Ambiente municipal.

El Secretario de Producción municipal, Ricardo Echevarría fue el encargado de darle la bienvenida a los presentes, además se refirió a los diferentes temas a abordar y la problemática del distrito en particular.

El coordinador ejecutivo de Fiscalización Ambiental, Lic. Juan José PALADINO se dirigió a los presentes y resaltó la importancia de los encuentros que permiten fortalecer los vínculos y abordar y trabajar en conjunto problemáticas similares, características del sudoeste bonaerense.

Durante la jornada se abordaron temas referentes a la disposición de pilas y de neumáticos, nueva Ley de presupuestos EVA (envases vacíos de agroquímicos), Plan BIO (Recuperación y reciclado de aceite vegetal usado), residuos patogénicos, RAEEs, entre otros. El objetivo principal del encuentro es dar solución regional a la problemática ambiental común de los distritos del SO.

Estuvieron presentes el Secretario de la Agencia de Desarrollo municipal, Gonzalo Iparraguirre, del OPDS; el Inspector Ing. Alejandro MERLO y el Tutor Ambiental, Ing. Rodolfo LAURENT, y los referentes de los municipios de: Bahía Blanca, Saavedra, Puan, Adolfo Alsina, C. Suárez, C. Pringles, C. Rosales, Carmen de Patagones, Villarino, Monte Hermoso.

