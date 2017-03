Vecinos se manifestaron contra las políticas económicas de Macri

En concordancia con la masiva movilización de la CGT en Capital Federal, vecinos de nuestra ciudad se concentraron este martes por la tarde para expresarse con contra de las políticas económicas del Presidente Mauricio Macri.

Un nutrido grupo de gente se reunió en el mástil principal de la plaza “Ernesto Tornquist” desde las 17 horas con diferentes carteles que, entre otros mensajes, rezaban “Macri pará la mano”, “No al tarifazo” y “Basta de medidas contra el pueblo”.

También pidieron justicia por la familia Medina, víctima del fatal accidente días atrás en el que perdieron la vida Paola Biolato y Milagros Medina.

Estuvieron presentes ex funcionarios del municipio, el ex intendente Gustavo Trankels, concejales y vecinos de nuestra localidad, de Villa Ventana y de Sierra de la Ventana.

“Que esto quede como testimonio de que cuando no estamos de acuerdo lo decimos. No tiene que ver con un partido político, sino con un gobierno que dice que va a hacer tal cosa pero sin preguntarle a sus votantes si están de acuerdo o no”, expresó Norma Fernández.

“Sobre todo en los pueblos chicos –continuó- que no está pasando, por ejemplo, con los árboles que se cortan. Me parece que es el momento de volver a encontrarnos, de sentirnos más amigos del otro, sin la obligación pensar exactamente igual. También nos pareció importante venir ya que hoy estaba gran parte del pueblo argentino movilizado”.

“Uno siente mucha impotencia y dolor porque vemos a nuestro propio pueblo hundirse todos los días, porque aunque estamos lejos lo sufrimos igual. Acá no se nota tanto, no tenemos villas pero la crisis está y la falta de plata y alimentos existen”, manifestó por su parte Patricia Heredia.

“Ver a la gente desesperada a uno lo moviliza, tenemos que tener empatía, si no la tuviéramos no podemos llegar al otro. Acá deseamos decirle al señor presidente que desde este pueblo chiquito estamos en contra de todo lo que está haciendo, que esto no es una empresa, sino un país”, agregó.

“También nos convocamos a pedir justicia por la familia Medina – Biolato; el que mata en un accidente tiene que ir a la cárcel”, cerró.

A su turno, el concejal del Frente para la Victoria Victor Antón, aseguró que la concentración “no es ni más ni menos que venir a expresar el desagrado que a uno le causa toda esta situación económica que vive el país y que es el fruto de las políticas económicas que implementa Macri”.

“Tomó un país desendeudado, funcionando, pero día a día perjudica al pueblo trabajador, lo estamos viviendo con la papelera local, cuyos empleados no tienen certidumbre de acá a veinte días”, añadió y dijo: “No nos tenemos que olvidar la que la boleta de cambiemos decía Macri – Vidal – Bordoni, o sea que en el distrito es momento de que el gobierno municipal se haga cargo de esta situación y de todo lo mal que le está haciendo el presidente al país”.

Por último, el ex intendente Gustavo Trankels, sostuvo: “me parece que vale lo que se dijo acá porque expresa lo que uno escucha todos los días en la calle, que hay una fábrica que cierra sus puertas o como nuestra papelera, que hoy está pasando por un momento complicado por una política de apertura del gobierno nacional”.

“Lo importante es lo que está sufriendo el trabajador que se va quedando sin trabajo, que incidentes como los de hoy en la marcha de la CGT no nos tapen la visión de esas cosas que todos estamos sufriendo”, señaló.

La situación actual de pais “nos terminan afectando a todos porque lo vemos en los ancianos que se van quedando sin medicamentos con cobertura de PAMI, o en los trabajadores en la calle y en otras cosas que se han perdido en tan solo algunos meses de decisiones que se han tomado, que favorecen a unos pocos y perjudican a gran parte del pueblo”.

Norma Fernández:

Patricia Heredia:

Víctor Antón:

Gustavo Trankels: