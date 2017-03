Salutaciones en el Día de la Mujer

Día de la Mujer

A comienzos del siglo XX, las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York organizaron una lucha para reclamar por sus derechos laborales. No que­rían privilegios, sino el reconocimiento a su condición humana. Pedían ocho horas de trabajo y otras reivindicaciones para vivir con dignidad. Después de todo, además de ser operarias, eran esposas, madres, personas con inquietu­des culturales. Sin embargo, los dueños de la empresa Cotton consideraron que aquello era una rebelión injustificable.

El 8 de marzo es un homenaje a la memoria de esas trabajadoras brutalmente reprimidas hasta la muerte, pero sobre todo es una fecha dedicada a reflexionar sobre la lucha eterna por la li­bertad, la igualdad y la fraternidad de las mujeres y los varones en todo el mundo.

Aún persisten pensamientos y conductas que vienen de lejos y atraviesan transversalmente a la sociedad, por las que infini­dad de mujeres reciben malos tratos de sus parejas, violaciones, acoso y explotación sexual. El gravísimo problema de la trata de personas sigue siendo una de las formas más horribles de sometimiento. El problema es complejo y tiene que ver con una cultura fuertemente instalada, al punto que estas situaciones son interpretadas como fenómenos inevitables.

La conmemoración del Día Internacional de la Mu­jer nos convoca a evocar un hecho histórico doloroso y ejemplar, para mantener viva la memoria y estimular la visión crítica sobre el presente. Y al mismo tiempo, es un momento propicio para fortalecer los valores humanistas y nues­tro compromiso para contribuir a la construcción de una sociedad justa, respe­tuosa y solidaria.

Cooperativa Eléctrica Ltda. de Tornquist

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Hace más de un siglo, un trágico hecho que le costó la vida a más de un centenar de obreras textiles marcó el inicio de las reivindicaciones y los derechos de las mujeres trabajadoras. Desde entonces, las mujeres venimos soñado, trabajado e, incluso, luchado por conseguir un espacio más equitativo y justo en la sociedad.

Sin embargo, y a pesar de eso, continuamos encontrándonos ante el desafío de provocar un verdadero cambio social y cultural para evitar la discriminación, la desigualdad y la violencia que nos hunde y nos atormenta. Por ese motivo, el 8 de Marzo no es un festejo sino un recordatorio de que aún seguimos luchando para ocupar nuestro espacio en la sociedad.

No pedimos flores y bombones. Pedimos igualdad, pedimos paridad, pedimos que no nos maten, que no nos discriminen, que no nos callen y, por sobre todo, pedimos que tomen conciencia de que es el Estado el que debe garantizar nuestros derechos y brindar la justicia que nos merecemos.

MUJERES DEL FRENTE RENOVADOR TORNQUIST

El Partido Justicialista de Tornquist rinde un merecido homenaje al hermoso ser de luz que es la mujer.

Durante toda su vida ocupan un lugar preponderante en nuestras familias. Cuando nacen son las princesas de la casa, luego de algunos años son creadoras de vida, son nuestras esposas y compañeras y son las abuelas que todo nieto busca como compinche.

Son el sostén de toda sociedad, por saber ser justas y comprensivas, pero también por ser esas batalladoras incansables en cualquier tarea que se les presente.

Hoy es su día y como tal debemos honrarás pero sin olvidar que ellas están todos los días tratando de hacer de este mundo un lugar mejor.

Feliz día a todas las mujeres hoy y siempre!!!