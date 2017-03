Continúan este fin de semana las actividades por la Semana de la Mujer

Tal como estaba previsto, desde el lunes se viene cumpliendo con diferentes actividades en el marco de la Semana de la Mujer, organizada por el municipio en conmemoración del Día de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo.

Una de las principales iniciativas fue “Mujeres que cantan”, en la que diferentes cantantes de nuestro distrito se presentaron en el teatro “Rodolfo Funke” el miércoles por noche.

“Realmente superó nuestras expectativas, fue una noche distinta de talentos que no tenemos registrados. Cada una delas mujeres que se presentó le puso su impronta y su personalidad a cada uno de los temas que ejecutó”, expresó Noelí Kloster, Directora de Cultura.

“Queríamos mostrarle a la gente y darles la oportunidad de que sean conocidas y puedan valorar lo que hacen”, añadió.

Una de las artistas había destacado que a ella personalmente era la primera vez que el municipio le pagaba para presentarse, a lo que la funcionaria sostuvo: “No es que uno no valore el trabajo que hacen, a veces el municipio no está en condiciones económicas de afrontar ciertos gastos y en esta circunstancia se pudo y lo hicimos, por eso queremos que sepan que cuando podemos lo hacemos, y cuando no necesitamos también de la presencia gratuita de ellos”.

La agenda continuará este viernes, con la presentación de “Ensayo de Señoronas” también en el teatro municipal. “Es un musical en el que intervienen todas mujeres que cantan canciones de escritoras latinoamericanas con instrumentos tocados por ellas”, explicó al respecto Kloster.

El sábado, en tanto, de 9 a 13 en nuestra ciudad se realizará un Taller de Percusión, “que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer a través de la percusión y el canto”. La misma actividad se cumplirá luego a las 16 hs en la Sociedad Española de Saldungaray.

Ese mismo día pero a partir de las 20 hs, la artista tornquistense Julieta Braun presentará su unipersonal “Celina vuelve a casa” en el Centro Cultural Sierra de la Ventana.

La Directora de Cultura destacó que todas las actividades son con entrada libre y gratuita y que con las mismas se busca “poder abarcar a la mayor cantidad de localidades del distrito”.

Por último, adelantó que el 27 y 28 de mayo llegará a nuestro distrito el programa cultural “Acercarte”, que incluirá la presentación de varias obras de teatro y de dos artistas de renombre que serán informados en breve.

