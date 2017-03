Formato del torneo de la liga de fútbol que comienza este domingo

El Apertura será en dos zonas geográficas de 10 equipos cada una, a dos ruedas y posteriores cruces. Clasifican 7 por zona. En caso de empate de puntos en cada zona se aplicará el sistema olímpico (resultados entre sí).

Los primeros de cada zona se enfrentarán para definir el Ganador de Zonas, en partido y revancha en sus canchas. En caso de igualdad en puntos será ganador el que tenga mejor diferencia de gol. En caso de persistir la igualdad, quien tenga más goles a favor, todo en los dos encuentros, y en caso de persistir la igualdad se definirá por penales al término del segundo encuentro.

El ganador pasa a ocupar un lugar en la semifinal del año (ganador zonas Apertura) y el perdedor se incorpora en las semifinales de los cruces. El ganador de los cruces ocupa el otro lugar en la semifinal del año (ganador cruces Apertura).

En los enfrentamientos del 2° al 7°, los que ocuparon los puestos 2 a 4 tendrán la localía y la ventaja deportiva (con empatar les alcanza para pasar de ronda). Los cruces se jugarán de la siguiente manera: 2° zona “A” vs. 7° zona “B” (partido 2); 2° zona “B” vs. 7° zona “A” (partido 3); 3° zona “A” vs. 6° zona “B” (partido 4); 3° zona “B” vs. 6° zona “A” (partido 5); 4° zona “A” vs. 5° zona “B” (partido 6) y 4° zona “B” vs. 5° zona “A” (partido 7).

En cuartos, semifinal y final se jugará en cancha neutral y sin ventaja. Si hay empate al término de los 90 minutos se definirá por penales.

En cuartos de final se medirán los ganadores de los siguientes partidos: 2 vs. 5 (partido 9); 3 vs. 4 (partido 10) y 6 vs. 7 (partido 11).

En semifinales chocarán, por un lado los ganadores de los partidos 9 y 10 y por el otro el ganador del partido 11 con el perdedor de la final de zonas. Posteriormente los vencedores confrontarán para determinar el ganador de los cruces.

El Clausura

El Clausura, en tanto, será en cuatro zonas de 5 equipos a dos ruedas más un partido interzonal (que no será el clásico).

Para armar las zonas del Clausura de acuerdo a la posición del Apertura, se hará una tabla general y en caso de igualdad de puntos se tendrá en cuenta la diferencia de gol, goles a favor y sorteo, en ese orden.

En la zona “A” estarán 1°, 8°, 9°, 16° y 17°. En la “B” 2°, 7°, 10°, 15° y 18°; en la “C” 3°, 6°, 11°, 14° y 19° y en la “D” 4°, 5°, 12°, 13° y 20°.

Clasifican 3 por zona. En caso de empate en puntos en alguno de esos puestos se aplicará el sistema olímpico.

Los primeros cuatro de cada zona juegan una semifinal (1A vs. 1B –partido 1– y 1C vs. 1D –partido 2–) donde los ganadores pasan a disputar una “final” (partido 7) donde el vencedor ocupa un lugar en la semifinal del año (ganador zonas Clausura).

Los perdedores de la semifinal se incorporan en los cuartos de los cruces y el perdedor de la final se incorpora en la final de los cruces. El ganador de los cruces ocupa el otro lugar en la semifinal del año (ganador cruces Clausura).

Los cruces de octavos de final se disputarán así: 2° zona “A” vs. 3° zona “D” (partido 3); 2° zona “B” vs. 3° zona “C” (partido 4); 2° zona “C” vs. 3° zona “B” (partido 5) y 2° zona “D” vs. 3° zona “A” (partido 6).

En cuartos de final se enfrentarán los ganadores de los partidos 3 y 4 (cotejo 8), el ganador del partido 5 con el perdedor de una semifinal de zona –1° zona “A” vs. 1° zona “B”— (cotejo 9) y el ganador del partido 6 con el perdedor de la restante semifinal –1° zona “C” vs. 1° zona “D”— (cotejo 10).

En semifinales cruzarán los ganadores de los cotejos 9 y 10 y el vencedor del cotejo 8 con el perdedor de la final de zonas (7). Posteriormente los triunfadores confrontarán para determinar el ganador de los cruces.

Todos los cruces del segundo torneo de la temporada se disputarán en canchas neutrales y sin ventaja deportiva. En caso de empate al término de los 90 minutos se definen por penales.

La definición del título

Si bien el proyecto de Club Sarmiento contemplaba que en las semifinales de fin de año confronten los ganadores de zonas y de cruces del Apertura por un lado y los vencedores de zonas y de cruces del Clausura por el otro, la mesa ejecutiva introdujo una variante.

Según consta en el boletín oficial, los cuatro ganadores se enfrentarán en semifinales a sortear, ya que puede resultar que uno o dos equipos se repitan como ganadores. En ese caso pasa o pasan directamente a las finales.

Éstas serán a dos partidos y en caso de empate en puntos, un tercero en cancha neutral, con alargue y penales.

Las zonas

Zona “A”

Blanco y Negro

Boca Juniors

D. Sarmiento

Tiro Federal (CS)

El Progreso

Independiente

San Martín (ST)

A. Huanguelén

E. de Comercio

Peñarol (Guaminí)

Zona “B”

Club Sarmiento

D. Argentino

Peñarol (Pigüé)

Unión Pigüé

Racing Club

San Martín (C)

Puan F. Club

Tiro Federal (P)

Automoto

Unión (Tornquist)

Claudio Meier