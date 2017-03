Se realizó la reunión semanal de la Liga Regional de Fútbol

La autorización otorgada a Puan F. Club para no presentar la 5ª división, a la cual había anotado para jugar el campeonato que se inicia el próximo sábado, surgió como la principal novedad emanada de la reunión que este lunes llevó a cabo el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El cuerpo que preside Ernesto Manuel Palenzona tomó la determinación atento las razones esgrimidas por el club “faraón” (no reúne la cantidad suficiente de jugadores) y sin que se siente un precedente, ya que en el supuesto de que comience el torneo y no pueda presentar el equipo el perjuicio sería mayor.

Con esta baja, la zona “C” queda con cinco equipos en dicha categoría: Automoto, Club Sarmiento, Peñarol de Pigüé, Unión de Tornquist y Tiro Federal de Puan. La misma cantidad que en 7ª, lo cual significa que en la fase regular del Apertura jugarán 8 partidos.

A propósito del primer torneo de la temporada, se pondrá en marcha el próximo sábado, de acuerdo al siguiente detalle:

Zona “A”: Deportivo Sarmiento “B” vs. Atlético Huanguelén en 8ª y 7ª (14:00); Empleados de Comercio vs. Deportivo Sarmiento “A” en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (12:00) e Independiente vs. Blanco y Negro en 8ª, 6ª y 5ª (12:00). Libre: San Martín de Santa Trinidad.

Zona “B”: El Progreso vs. San Martín de Carhué en 7ª, 6ª y 5ª (13:00); Racing Club vs. Boca Juniors en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (12:00) y Unión Pigüé vs. Club Sarmiento “B” en 8ª y 7ª (14:00). Libre: Deportivo Argentino.

Zona “C”: Automoto vs. Puan F. Club en 8ª,7ª y 6ª (13:00); Tiro Federal de Puan vs. Unión de Tornquist en 8ª, 6ª y 5ª (13:00)

y Club Sarmiento “A” vs. San Martín de Saavedra en 8ª y 6ª (14:00). Libre: Peñarol de Pigüé.

Atento a que los aranceles de los árbitros se abonan por cancha y no por partido, los clubes que tienen más de un equipo inscripto en la misma división cuando sean visitantes deberán abonar el importante proporcional para llegar al monto total y cuando sean locales pagarán el arancel completo.

Los horarios de comienzo fueron fijados para las 12:00 cuando se disputen 4 cotejos, a las 13:00 cuando se jueguen 3 partidos, a las 14:00 cuando se desarrollen 2 encuentros y a las 15:00 cuando sea 1 solo enfrentamiento, salvo acuerdo entre los clubes para modificar los mismos.

Partidos de Primera esta semana

Este miércoles, en el estadio “Juan José Bolletta”, Unión de Tornquist y Unión Pigüé completarán la primera fecha del torneo Apertura superior.

El enfrentamiento, válido por la zona “B”, comenzará a las 19:30 con el partido de Reserva y continuará a las 21:30 con el cotejo de Primera división.

Cabe señalar que este choque fue postergado en virtud de la participación del Verde de Tornquist en el Torneo Federal “C”, donde lamentablemente no pudo avanzar de ronda.

Por otra parte, el próximo viernes habrá un adelanto de la segunda fecha. Deportivo Argentino y San Martín de Carhué (cambiaron la localía) confrontarán en el estadio “Walter Alric” desde las 20:00 en Reserva y a las 22:00 en Primera división.

El anticipo obedece a que la institución pigüense llevará a cabo el próximo sábado la cena para celebrar su 75 Aniversario.

Claudio Meier – Nuevo Día