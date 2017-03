Comunicado de Suteba Tornquist

Los docentes queremos volver a las aulas!

En el marco del paro docente nacional convocado por CETERA para el 15 y 16 de marzo, muchos docentes de nuestro distrito hemos ido a trabajar a pesar del acatamiento del 85% a nivel nacional. Esto se debe a diferentes motivos:

. Pos situaciones personales justificables

. Por miedo a los descuentos

.Por compromiso con la tarea docente

. Por no defraudar a la comunidad

.Porque sabemos que en el aula se construye el futuro del país

. Porque en los medios nos dicen que el gobierno SI quiere dialogar y los docentes no.

Pero por que es importante sostener los reclamos?

. Porque si no conseguimos un aumento digno, a como viene la inflación y teniendo en cuenta que ya perdimos un 10% de poder adquisitivo desde agosto 2016, para el próximo agosto, nuestro sueldo va a valer casi la mitad.

. Porque si el sueldo no nos alcanza, tenemos que trabajar dos o tres cargos lo que nos lleva a descuidar nuestra tarea frente a los alumnos que desde ya que merece una educación de calidad.

. Porque además, en nuestro distrito se suma el problema de las distancias y la casi ausencia de transporte publico lo que genera aun mas gasto para el docente que quiere trabajar. Debido a esto hay muchas escuelas donde no se cubren los cargos.

. Porque amamos nuestra tarea pero con la vocación docente no cubrimos nuestras necesidades básicas de techo y alimentación.

. Porque estamos abiertos al dialogo y los 6 gremios convocados en el Frente de Unidad Docente han asistido a todas y cada una de las convocatorias oficiales, pero si el gobierno tuviese predisposición al dialogo, debería cumplir la ley de paritaria nacional numero 26075 articulo 10 como hizo el año pasado.

Por eso desmentimos lo que dijo la Señora Gobernadora hoy en conferencia de prensa, que desinforma a la comunidad diciendo que nosotros anteponemos el paro al dialogo.

Este reclamo de salarios y condiciones laborales dignas para nosotros y nuestro alumnos supera nuestras fronteras distritales y une a los docentes de todos los distritos de la provincia y del país, Por eso nos sostenemos firmes a pesar de las amenazas y los castigos y las mentiras de los medios de comunicación.

El paro es un hecho en todo el país y eso se refleja en un 85% de adhesión. No estamos solos. ¡Que nuestra voz no pierda fuerza!

Nuestra tarea docente tiene el compromiso de actuar sobre nuestra realidad. Ejercer nuestro derecho a huelga, democrático , constitucional y pacifico también es enseñar.

Comunicado resultado de la reunión realizada en Suteba Tornquist