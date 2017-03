Docente también se refiere a la situación generada en la Escuela Secundaria Nº 3

Tornquist, 15 de marzo de 2017

Después de leer la noticia con respecto a la “directora que negocia con sus alumnos” quiero expresar mi opinión con respecto a lo leído.

¿Saben ustedes qué es negociar con alguien? ¿A ustedes les parece que la directora necesita negociar con los alumnos que llegan en un estado crítico a una institución educativa?

Sabemos que los medios de comunicación cumplen un lugar muy importante no solo en la sociedad sino también en la educación de nuestros alumnos. ¿Les parece que dejando expuesta a una directora de ese modo trasmitimos algo bueno a nuestros futuros representantes, a nuestros futuros votantes?

En primer lugar, quiero hablar con respecto a lo que expresa la señora periodista Fabiola Buosi. A la señora directora no se le fue de las manos la situación, a los padres se les fue la situación de las manos. Otra afirmación la señora directora NO tiene que darse cuenta que los chicos organizan un día especial para arrancar las clases. Señora Fabiola uno puede prever muchas cosas en el ámbito de la educación pero no puede prever estas cosas como la llegada de alumnos del último año.

En segundo lugar, estoy tranquila al leer cada uno de los comentarios que apoyan esta acción que desde mi punto de vista estuvo muy bien resuelta y no se les fue de las manos la misma.

Apoyemos la educación, desde mi rol, profesora del establecimiento, les pido a los padres, a la comunidad, que no apoyemos estas acciones. Seamos conscientes de lo que está pasando ¡ por favor!

Diaz Arocena, Antonia

DNI 33867525