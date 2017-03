Docentes reclamaron frente al busto de Domingo Faustino Sarmiento

En el marco de la marcha nacional “Guardapolvos al ruidazo”, este miércoles docentes de nuestra ciudad se manifestaron frente al busto de Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en el bulevar de calle Ameghino, en la Escuela Primaria Nº 1.

“Es lamentable que a dos semanas empezadas las clases tengamos que seguir reclamando que nos escuchen. La Gobernadora María Eugenia Vidal hoy hablaba de diálogo y no es diálogo amenazar a los docentes con descuentos, citarnos en febrero cuando le pedimos paritarias en agosto y ofrecernos aumentos que nos dejan por debajo de la línea de pobreza”, expresó Fernando Cafieri, de SUTEBA.

“Nos quieren imponer una conciliación obligatoria provincial ante un paro nacional, no tiene ni pies ni cabeza. Lo hacen para que no se dé la conciliación, porque ahí ellos están obligados a charlar, que es lo que no está pasando”, añadió.

Cafieri sostuvo además que “nos quieren hacer creer que esto es una lucha, pero es una paritaria que hay que hacer cumplir y se tienen que sentar a dialogar. Lo están tomando a Baradel como el gran enemigo cuando lo único que hacemos es defender el salario y las condiciones dignas de aprender y enseñar”.

Ante esta situación “queremos una discusión seria sobre nuestro salario en la que se diga de qué manera va a estar implicada cualquier propuesta salarial, no queremos que nos extorsionen con un dinero en negro”.

En cuanto al bajo acatamiento que tuvo la medida de fuerza en nuestro distrito (sólo el 16%), Cafieri aseguró que “es el más bajo en toda la provincia y un factor muy importante en esto es el de los descuentos”.

En ese sentido, la docente Paula Beltran, aseguró: “tengo miedo a los descuentos, pero entiendo que esta es la manera, hay un montón de gente en la provincia reclamando y desde donde estoy voy a ser coherente con lo que pienso y acciono de acuerdo a lo que pienso”.

“Hay una construcción sobre lo que es un docente que para mí es equivocada, y más adelante habrá una consecuencia más adelante que va a ser el desprestigio de nuestra carrera, la precariedad de nuestro sueldo y un menor presupuesto para educación”, agregó.

