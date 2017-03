“Si logramos mejorar el poder adquisitivo del laburante, el triunfo de Macri está asegurado”

En una charla con nuestro medio, el intendente municipal, Sergio Bordoni, habló de varios temas de actualidad de su gestión de gobierno y del plano provincial y nacional.

En primer término, el jefe comunal se refirió a la reunión que mantuvo con representantes del Frente Renovador: “Vi en una nota en Noticias Tornquist que desde el Frente Renovador me acusaban de mentiroso (en referencia al Código Tributario), le pedí explicaciones a Oscar Scharff (uno de los firmantes) y no tenía mucha respuesta, inclusive no sabía bien como venía la mano con el nuevo Código, y los invité a mi despacho a explicarles el incremento de la tarifa de la Tasa de Servicios Urbanos (ex ABL). Les dije que en marzo, abril, mayo y junio se iba a incluir el aumento que en enero y febrero no se había podido cobrar porque no estaba lista la ordenanza. Me dijeron que iban a mandar una nota diciendo que se habían equivocado y que ahora sí lo entendieron”.

“Yo no me equivoqué al aumentar las tarifas, quería incrementarlas en ese porcentaje y no es otra cosa que lo que está escrito en la ordenanza, nadie está pagando de más”, consideró y agregó: “El principal aumento en la Tasa de Servicios Urbanos va para la gente que tiene un terreno comprado hace muchísimos años, que no tiene pensado edificar y no le interesa el progreso. Esos propietarios o toman cartas en el asunto o se quedan sin el terreno”.

“No son decisiones simpáticas, pero son cosas que hay que hacerlas de una vez por todas y dejar de pensar en las elecciones. Trabajé desde que entramos el 10 de diciembre de 2015 y vamos a seguir trabajando hasta que nos vayamos en 2019, mientras tanto habrá decisiones simpáticas y otras no tanto”, sostuvo al respecto.

“CUANDO ENTRAMOS AL GOBIERNO, EL JARDIN Nº 907 ESTABA ABADONADO”

En otro marco, Bordoni destacó el comienzo de clases del Jardín de Infantes Nº 907 en su nuevo edificio. Subrayó la finalización de la obra y aseguró que “no es como dice el gobierno anterior que sólo faltaba cruzar el gas, faltaban muchas cosas y de hecho siguen faltando”. “Ahora conseguimos la habilitación parcial que era lo que queríamos. Cuando entramos al gobierno este jardín estaba abandonado, no había plata para seguir la construcción y tuvimos que esperar para gestionar el nuevo dinero. La obra se terminó y bienvenido sea porque la comunidad del jardín lo necesitaba. Es un logro de las maestras que trabajaron viernes, sábado y domingo”, manifestó.

“Estoy orgulloso de las docentes que tenemos, hubo solamente un 20% de acatamiento al paro. Sé que lo que cobran no es lo que tienen que cobrar, pero le ponen el pecho al país y me pone contento tener maestros de esas características”, dijo.

“LA GENTE VE LO QUE SE ESTÁ HACIENDO Y ESO SE VERÁ REFLEJADO EN LAS ELECCIONES”

En cuanto a las obras planificadas, en marcha y otras recientemente finalizadas, el intendente mencionó la conclusión de la unidad sanitaria de Villa Serrana La Gruta, la ampliación del lavadero y otros sectores del hospital municipal, donde también se prevé agrandar la sala de hemoterapia y construir un de quimioterapia

En Sierra de la Ventana “comenzará la ampliación de la Unidad Sanitaria, para lo que se trasladará el corralón municipal, que será reubicado en un galpón que se adquirió, alejado del centro”.

En Villa Ventana, en tanto, “se instaló un nuevo tanque en la planta de GLP que permitirá que 80 nuevos usuarios se conecten al servicio de gas, y la senda peatonal avanza en buen ritmo”.

A propósito, sobre la posibilidad de construcción de un puente en el ingreso a la Villa, explicó: “Para hacerlo hay que sacar la oficina de turismo y expropiarle al restaurant ‘La Península’ un pedazo de su terreno. Es un puente enorme y desde la Dirección de Hidráulica nos dijeron que no se justificaba hacerlo. Además, cuando entró el Fondo para Infraestructura Municipal, hicimos una reunión con los vecinos y me pidieron la senda peatonal”.

Para la ciudad cabecera, “el 6 de abril se abre la licitación para la reparación de la planta de líquidos cloacales” y se avanza concretamente en la compra de las nuevas tierras para la construcción de viviendas sociales. “El 20 de este mes llevaremos los papeles para avanzar, será algo trascendental tener casi 300 terrenos disponibles para hacer viviendas”, dijo.

También mencionó la obra de la pileta climatizada, cuya construcción se continúa gestionando, ahora ante el nuevo Subsecretario de Deportes de la provincia.

“Villa Serrana La Gruta estaba olvidada durante la anterior gestión de gobierno”, disparó y detalló las acciones llevadas a cabo en dicha localidad: “se hizo la Unidad Sanitaria y se le sumará una ambulancia, hay un destacamento policial con un efectivo estable y un móvil patrullero, y cuenta con servicios de cable de TV, internet, comunicaciones y próximamente agua”.

“La gente ve lo que se está haciendo y se verá reflejado en las elecciones. Se hicieron muchas cosas que están a la vista, hubo un cambio en el distrito”, manifestó y señaló que la oposición “sale a decir que no se hacen cosas porque, entiendo, que están en campaña y algo tienen que decir y la tienen que hacer sin plata, porque la de su dieta se la ponen en su bolsillo”.

“EN LAS VACACIONES, EL CONSEJO ESCOLAR UTILIZÓ EL 100% DEL FONDO EDUCATIVO”

El jefe comunal aseguró que “el Consejo Escolar tiene el apoyo del Ejecutivo y en estas vacaciones utilizaron prácticamente el 100% del Fondo Educativo. Se ejecutaron $2.000.000 en obras como la ampliación del jardín de infantes de Tres Picos, el cambio de techo de la Escuela Primaria de la mencionada localidad, el SUM de la Escuela Nº 25 de Berraondo y la reparación del jardín de Saldungaray”.

“Creemos que estamos por la senda del buen camino, veremos lo que pasa en las elecciones, si la gente entiende que lo que se hace es con transparencia, honestidad y trabajo”, reiteró.

“SI LOGRAMOS MEJORAR EL PODER ADQUISITIVO DEL LABURANTE, EL TRIUNFO DE MACRI ESTÁ ASEGURADO”

Por último, Sergio Fabián Bordoni se refirió a la actualidad del país y reconoció que se refleja a nivel local: “Sé que mucha gente no la pasa bien y ahí tenemos que apuntar, desde lo social, donde estamos asistiendo a cada vez más gente. Las cosas a nivel nacional no están bien, y más en provincia que depende de nación porque está quebrada.

Pero, “si logramos mejorar el poder adquisitivo del laburante, el triunfo de Mauricio Macri está asegurado”. “Va a venir mucha obra al país, pero con eso no va a alcanzar, se gana con contención social y de eso se tiene que dar cuenta en Nación y Provincia”, añadió.

“Cuando votemos tenemos que pensar en si volvemos al kirchnerismo, donde nos arrastraban a ser Venezuela, o sacrificándonos y tratar de tener un cambio a futuro, porque esto en cuatro años no se arregla”, concluyó.

