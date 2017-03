Agradecimiento al Dr. Adrian Gonzalez

Escribo para contar que el domingo fui atendida en la Guardia del hospital por el traumatólogo Gonzalez, el cual me detectó un problema en la columna bastante raro y grave con posibilidad de que queden secuelas si no es tratado urgente, ya me operaron en Bahía y estoy en recuperación, sólo quiero destacar esto ya que tenemos un gran profesional traumatólogo y médico clínico, muchas gracias por su profesionalidad Dr. Adrián González.

Gabriela Gutierrez

Tornquist