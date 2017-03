Reclamo de una vecina por el retiro de plantas de cactus de un bulevard

Por favor quiero que alguien venga y me explique porque en el boulevar de la avenida Belgrano al 400 sacaron un montón de especies de cactus? Pasaron la Champions y no dejaron ni uno . Molestaban ? Para que los sacaron ?Vienen rompen todo y se van sin preguntarte nada . Esos cactus tenían valor afectivo los planto mi papá . Fui a la municipalidad a preguntar y no me dieron ninguna explicación ellos no sabían nada . Hasta cuándo van a seguir desforestando y estropeando espacios verdes , hasta cuándo va a seguir esta falta de respeto , (porque lo tome como una falta de respeto ) . Que alguien por favor venga y me diga el porque y para que sacaron esos cactus . Gracias.

Geraldina Huter