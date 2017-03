Al Intendente Sergio Bordoni

Sergio querido, Macri nos dice q estamos buscando el camino de la felicidad, vos nos corroborás q estamos en el camino correcto. De onda, NO ESTARÁ FALLANDO el GPS ??? o será muy berreta!.

Sergio, nos están estrolando contra el piso y vos decís q con unos retoques Macri tiene el triunfo asegurado!!!

Realmente te parece q estamos en el camino correcto???, correcto para quien???, para q sector de la sociedad???, quien se ha beneficiado con lo q han hecho??? …los sectores mas ricos y concentrados de la sociedad. Te parece q las medidas q aplicaron ha beneficiado a los laburantes?.

Te parece q vamos por buen camino



destruyendo puestos de trabajo, cerrando fabricas, matando la industria nacional, fomentando desde sus propios canales el 13, TN, Clarín, los tours de compras en Chile,(…sabiendo perfectamente q lo q traen de afuera, es desempleo acá, sin embargo lo promocionan hasta el hartazgo!!!). Conociendo q atacan a los trabajadores deteriorando la Educación Publica, (principal bastión por la igualdad), cuando la Pcia disminuye el % del presupuesto para Educación, cuando Vidal pretende hacer arrodillar a los maestros, denigrándolos desde el espacio de Clarin en Mar del Plata, convocando “voluntarios” p reemplazarlos. Cuando M Eugenia aplica el manual del carnerismo ilustrado, con “sobornos”, “incentivos” rompehuelgas. Ofenden, denigran, lastiman vilmente a todo el colectivo docente. Tan rastreros y bajos consideran a los docentes?. Precisamente por lo que los maestros/docentes luchan es exactamente lo contrario, luchan por la DIGNIDAD.

Lo único q provocan es una sociedad q excluye, donde lo único q logran es q su realidad (de esa minoría selecta), mantenga sus privilegios / exclusividades, y q su camino jamás se cruce con las otras realidades.

Un gobierno de Ceos, que a ninguno de ellos los afectan nuestras discusiones, por q no mandan sus hijos a la escuela publica, no viajan en colectivo o en tren, no se atienden en los hospitales públicos, su camino jamás se cruza con otras realidades, ni los roza.

Claudio “Vasco” Iribarren

Sierra de la Ventana