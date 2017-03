LRF / Divisiones inferiores

Se puso en marcha este sábado, en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, el torneo Apertura de divisiones inferiores con los clubes digitados y distribuidos en forma equitativa en tres zonas en base a la cantidad de categorías con las que cuenta cada uno.

El certamen se juega a dos ruedas y clasificarán para jugar los cuartos de final los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros de las tres. En caso de empate en puntos en cada zona se aplicará el sistema olímpico.

Los equipos clasificados se ordenarán en una tabla general para cada división. En caso de igualdad de puntos será conforme el que tenga mejor diferencia de gol, más goles a favor o sorteo, en ese orden.

Teniendo en cuenta que en cada zona y cada división puede resultar que algún club haya disputado un número de partidos distinto a otro u otros, se tendrá en cuenta el porcentaje de efectividad, tanto respecto de los puntos obtenidos como de los goles convertidos, y con relación a los encuentros disputados.

El 1° se enfrentará con el 8°, el 2° con el 7°, el 3° con el 6° y el 4° con el 5°. Los ganadores pasan a las semifinales y los vencedores de estas disputarán la final del torneo. En caso de empate en cualquier partido (cuartos, semifinal y finla), se definirá por penales.

Los cruces eliminatorios serán diagramados por el consejo directivo de la Liga teniendo en cuenta la posibilidad que algún club repita la clasificación en más de una división y sin que resulte inconveniente a ninguna institución.

Los resultados registrados son los siguientes:

Zona “A”

Quinta: Empleados de Comercio 2, Deportivo Sarmiento 4 e Independiente 1, Blanco y Negro 5. Libres: San Martín de Santa Trinidad y Atlético Huanguelén.

Sexta: Empleados de Comercio 0, Deportivo Sarmiento 3 e Independiente 0, Blanco y Negro 4. Libres: San Martín de Santa Trinidad y Atlético Huanguelén.

Séptima: Deportivo Sarmiento “B” 1, Atlético Huanguelén 2 y Empleados de Comercio 5, Deportivo Sarmiento “A” 4. Libres: San Martín de Santa Trinidad y Blanco y Negro.

Octava: Deportivo Sarmiento “B” 1, Atlético Huanguelén 2; Empleados de Comercio 1, Deportivo Sarmiento “A” 0 e Independiente 0, Blanco y Negro 0. Libre: San Martín de Santa Trinidad.

Zona “B”

Quinta: El Progreso 1, San Martín de Carhué 4 y Racing Club 4, Boca Juniors 3. Libres: Deportivo Argentino y Unión Pigüé.

Sexta: El Progreso 0, San Martín de Carhué 10 y Racing Club 2, Boca Juniors 3. Libre: Deportivo Argentino.

Séptima: El Progreso 0, San Martín de Carhué 4; Racing Club 2, Boca Juniors 3 y Unión Pigüé 1, Club Sarmiento “B” 6. Libre: Deportivo Argentino.

Octava: Racing Club 0, Boca Juniors 2 y Unión Pigüé 1, Club Sarmiento “B” 1. Libres: Deportivo Argentino y San Martín de Carhué.

Zona “C”

Quinta: Tiro Federal de Puan 0, Unión de Tornquist 1. Libres: Peñarol de Pigüé, Automoto y Club Sarmiento.

Sexta: Automoto 2, Puan F. Club 1; Tiro Federal de Puan 1, Unión de Tornquist 2 y Club Sarmiento 16, San Martín de Saavedra 0. Libre: Peñarol de Pigüé.

Séptima: Automoto 2, Puan F. Club 1. Libres: Peñarol de Pigüé, Unión de Tornquist y Club Sarmiento “A”.

Octava: Automoto 3, Puan F. Club 0; Tiro Federal de Puan 0, Unión de Tornquist 4 y Club Sarmiento “A” 6, San Martín de Saavedra 0. Libre: Peñarol de Pigüé.

Próxima fecha

El sábado que viene será el turno de la segunda fecha, de acuerdo al siguiente programa:

Zona “A”: Blanco y Negro vs. Empleados de Comercio en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª; Deportivo Sarmiento “A” vs. Deportivo Sarmiento “B” en 7ª y 8ª y Atlético Huanguelén vs. San Martín de Santa Trinidad en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª. Libre: Independiente.

Zona “B”: Club Sarmiento “B” vs. Racing Club en 7ª y 8ª; Boca Juniors vs. El Progreso en 5ª, 6ª y 7ª y San Martín de Carhué vs. Deportivo Argentino en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª. Libre: Unión Pigüé.

Zona “C”: Unión de Tornquist vs. Club Sarmiento “A” en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª; Puan F. Club vs. Tiro Federal de Puan en 6ª y 8ª y Peñarol de Pigüé vs. Automoto en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª. Libre: San Martín de Saavedra.

Claudio Meier/Nuevo Dia