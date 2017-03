“Si hubiera existido algún desborde, se tomarán las medidas del caso”

El titular de seguridad del distrito de Tornquist se refirió en estos términos en el programa OPINIONES en relación a la denuncia formulada en los medios por el vecino Mario Garrido quien sostuvo que su hijo fue golpeado por efectivos policiales el domingo a la madrugada.

“Garrido me llamó por teléfono, estábamos en reunión, y no conocía el n´muero lo atendí pensando que era una urgencia y mantuvimos un diálogo de mucho respeto. Me explicó el problema que tenía y lo comprendí porque lo que el relata es realmente para preocuparse” dijo Cenizo.

“Yo no tengo ningún problema en recibir a todo el mundo y lo invité a que se haga presente para charlar, junto al jefe comunal, para interiorizarnos del problema. No sé si no me entendió y me dijo que estaba muy lejos y tenía que viajar y en algún momento le digo que lo que podía aconsejarle, de corazón, es que contrate un abogado y recurra a la justicia” sostuvo el funcionario municipal.

Martín Cenizo afirmó que “nosotros tenemos órdenes expresas del Intendente Municipal de atender a todo el mundo y ser lo más transparente posible y es eso lo que tratamos de hacer”

“Puede que haya habido una mala interpretación y me disculpo si es así pero no existió ninguna mala intención” agregó.

Respecto al hecho denunciado Cenizo consideró “es preocupante y tiene que ser investigado y creo que se hicieron todas las actuaciones como corresponde y con todos los actores; instructores, médico de policía, intervino la UFI Nº15. Creo que los pasos se dieron todos y se realizó la revisación en los lugares que corresponde” relató.

“Me pongo en el lugar del señor Garrido y es realmente tremendo. No podría decir si existió algún tipo de desborde de algún efectivo pero se está investigando y en el caso de que algún efectivo hubiera cometido algún ilícito se tomarán las medidas del caso y ya se ha elaborado el sumario respectivo donde interviene la justicia e internamente donde toma parte Asuntos Internos de la Policía y ha intervenido la médica de policía. Soy optimista con que todo se va a esclarecer” sostuvo Cenizo.

Miguel Herrada