Por qué hay paro nacional docente y marcha federal educativa 21 y 22 de marzo

“El maestro, es necesariamente, militante político. Su tarea exige un compromiso y

una actitud en contra de las injusticias sociales”. Paulo Freire

Enviamos algunas precisiones para que se entienda que estamos pidiendo

¿Qué es una Paritaria docente?

Es una instancia de negociación colectiva de trabajo, celebrada por los Gremios Docentes y el Estado (Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación). Es un marco para la discusión del piso salarial y condiciones de trabajo. Se celebran a nivel nacional y a nivel provincial.

¿Por qué los Docentes insistimos en la Paritaria Nacional?

Porque es un derecho conquistado por la docencia organizada y es LEY: 26075. Esta Ley es la ley de Financiamiento Educativo, en su artículo nro10 especifica que los salarios y las condiciones laborales deben ser discutidos entre los seis Sindicatos Docentes nacionales, el Ministerio de Educación y Trabajo y el Consejo Federal de Cultura y Educación.

¿Desde cuándo existe la Ley de Paritaria nacional y qué antecedentes tiene?

1988

La Marcha Blanca, gobierno de Alfonsín. A raíz de la consolidación de la CTERA y después de más de 50 días de huelga por un piso salarial unificado, paritarias nacionales y una ley nacional de educación, el 18 de mayo, desde todo el país partió una marcha que convergió en la Capital Federal el 23 de mayo. Se consiguió la aprobación de un nomenclador básico común y la unificación salarial en 21 de las 25 jurisdicciones.

2 de abril de 1997

La Carpa Blanca.

Gobierno de Menem, La protesta en la Carpa Blanca se extendió durante dos años y nueves meses, donde 1700 docentes ayunaron. Finalmente, el 30 de diciembre de 1999, con el gobierno de La Alianza, luego de haber instalado en la agenda social la responsabilidad del Estado con respecto a la educación, la Ctera decidió desarmar la Carpa Blanca. El Congreso Nacional finalmente había aprobado la Ley de Financiamiento Educativo 1999, que otorgó

un fondo de 660 millones de pesos para posibilitar un aumento salarial docente. Esto conformó luego el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente)

Año 2006

Ley de Financiamiento Educativo 2006, gobierno de Kirchner Incremento de la inversión en Educación, Ciencia y Tecnología por parte del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la CABA, en forma progresiva hasta alcanzar en el año 2010 una participación del 6%en el PBI.

Esta ley garantiza el funcionamiento de la PARITARIA NACIONAL, donde se discute (entre otras cosas):

– Blanqueo progresivo de sumas varias, conformación de los básicos, definición de un cronograma de pago para la deuda del FONID.

– Inclusión de la Provincia de Río Negro en el Fondo de – Compensación Salarial.

– Estabilidad docente: procesos de titularización.

– Regularización de sistema de ingresos y ascensos.

– Concentración horaria

– Convenios de permutas y traslados inter-jurisdiccionales.

– Legajo único docente.

– Carrera y capacitación docente en servicio.

– Promoción de negociaciones paritarias en todas las jurisdicciones.

– Constitución de una Comisión Federal de mediación.

Año 2016, gobierno de Macri

Concertación de Paritaria Nacional donde los gremios logran el acuerdo de 34,6 por ciento de aumento de salario docente. (comienzo de las clases sin conflicto).

Se incluye además que el salario mínimo docente no podrá ser menor a un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil, que en este momento es de $8060

Se acordó, además en provincia, mantener la paritaria abierta (mesa técnica salarial) para seguir discutiendo el salario docente en caso de que la inflación superara lo acordado en febrero. En este punto, el gobierno no cumplió y no se reabrió la paritaria a pesar de los múltiples reclamos de los docentes.

Año 2017, gobierno de Macri

El gobierno nacional se niega a convocar a PARITARIA NACIONAL.

¿Por qué es tan importante que se cumpla la ley de Paritarias?

A partir de esta Paritaria Nacional todas las jurisdicciones provinciales han incorporado su propia paritaria Jurisdiccional.

Paritaria Nacional Docente se toma como marco y referente para otras paritarias laborales.

¿Qué pasa si no se cumple la ley?

Las Provincias sin recursos serán las más perjudicadas.

Pone en riesgo la continuidad del Fondo de Financiamiento Educativo y el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales. Dos derechos que terminaron con la inequidad salarial producida en los 90.

Asimismo, este hecho viola Acuerdos, Tratados y Convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).