“Celebro la compra de las tierras”

Luego de la sesión de este miércoles en el HCD, la concejal del bloque Partido Justicialista, María Graciela Musso, argumentó su voto a favor del expediente elevado por el Departamento Ejecutivo para la adquisición de tierras por parte del municipio en las que se construirán viviendas sociales.

“Era una imperiosa necesidad que se venía planteando aun desde otras gestiones. Considero que una adquisición de este tipo, con una necesidad que hay en Tornquist como es la de tierras, no podía menos que acompañarla”, explicó.

“Lamento que no se votara por unanimidad, pero entiendo la posición de los compañeros del FPV en cuanto a los tiempos que plantean y algunas de las documentaciones que, entiendo, no se encuentran en el expediente, pero que no quiere decir que no se puedan agregar a posteriori”, consideró.

Musso sostuvo que el sector en el que se ubican las hectáreas en cuestión “es una zona complementaria, lo que indica en el Código de Ordenamiento Territorial que es zona factible para la construcción”.

“Celebro la compra y deseo que sea de aquí en adelante todo el proceso siguiente se haga con éxito para el bien de toda la comunidad”, concluyó.

Nota completa: