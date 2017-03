Por mayoría el concejo aprobó la compra de tierras para viviendas sociales

Sesíon extraordinaria del miércoles 22 de Marzo

Bordoni, ya tiene en mano la llave que le faltaba para poder cerrar la compra de las 12 hectáreas en el sector sur de la ciudad que le permitirá la construcción de viviendas sociales para familias de la localidad.

El trámite no fue sencillo ya que al conocerse este miércoles la convocatoria a sesión extraordinaria, los ediles del Frente para la Victoria pusieron el grito en el cielo ya que aducen que no había tiempo para revisar el expediente que tiene falencias según la opinión que vertieron los concejales y sumado a eso agregaron que es alto el precio que consideran se ha abonado por hectárea( 35 mil dolares).

El propio Intendente Sergio Bordoni y el Secretario de Gobierno Ezequiel Gabella se hicieron presentes junto a la Secretaria de Obras Públicas para mantener una reunión y explicar los detalles antes de su tratamiento en el recinto pero eso no prosperó ya que los concejales del FPV no concurrieron a la reunión y alrededor de la hora 19.15 el Intendente optó por retirarse.

Inclusive hubo dudas de la participación en la sesión del bloque opositor y el propio presidente dio un lapso de tiempo ya que si no concurrían sesionarían con ocho concejales.

Fue así como pasada la hora 20 los cuatro concejales del Frente para la Victoria, Víctor Antón, Marita Skolak, Guilermo Loffler y Monica Sagredo se sentaron en sus bancas y desde la presidencia se dio sesión a la extraordinaria.

Los Bloques Frente Progresista Civico y Social, Cambiemos Buenos Aires, Corriente Renovadora y partido justicialista reunidos en sesión extraordinaria del día de la fecha y habiendo analizado el expediente 4114064/17. Aconsejan aprobar el proyecto de Ordenanza obrantes a fojas 39 y 40. Firmado: Gustavo Moroncini(Voto Doble). Graciela Bagu. Sonia De Larena.German De Larena.Noelia Baier.Maria Graciela Musso y Maria Rozas.

Visto: Que nos comunican en el día de la fecha a las 15.15 horas a través de un mail del Honorable Concejo Deliberante el decreto de convocatoria a Sesión Extraordinaria a las 19 horas para tratar el expediente número 064/17 Adquisición de un inmueble destinado a construcción de viviendas para la compra de tierras. Queremos dejar en claro que tuvimos acceso al mismo a la hora 19.20 y sin la posibilidad de tratarlo en otro momento. El Presidente determinó arbitrariamente que se sesionaba a las 20 horas. Una vez analizado el expediente quedamos a disposición para tratar el mismo aún en día no laborable, Sábado, Domingo o feriado. De lo que pudimos observar en el escaso tiempo que tuvimos, notamos que no se está cumpliendo con el artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. “Las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza en las condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto. Será responsabilidad del secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certificar que la operación se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones habituales del mercado”. No se mencionan las empresas inmobiliarias a las cuales se les consultó por operaciones de ventas realizadas como así también ofrecimientos comparables Fs. 33. De acuerdo a lo que solicita el convenio, no constan los informes solicitados en el mismo. Uno de los puntos el riesgo de inundación y estudio de impacto ambiental, cómputo y presupuesto de obra de infraestructura, desagues cloacales, desagues pluviales, red de agua potable, energía eléctrica, red de gas natural , alumbrado público e infraestructura vial urbana.

Por lo expuesto el FPV se abstiene y deja establecido a través de este dictamen que el expediente consta de 40 fojas, debe tener un análisis especial y sobre todo debe cumplir con La Ley Orgánica de las Municipalidades.

Víctor Antón,Loffler Guillermo, Maria O Skolak y Mónica Sagredo

El Intendente ya tiene la herramienta que le dio el concejo en este caso por mayoría y el 29 de marzo participará junto a la Gobernadora en un acto especial en el que se entregarán los fondos para la tan anhelada adquisición de las tierras que gestionó el Jefe Comunal y para lo que el Gobierno desembolsará unos 5,5 millones de pesos.

El Bloque del Frente para la Victoria se abstuvo en la votación. María Graciela Musso del PJ apoyó al oficialismo para que se adquieran las tierras. Lo mismo ocurrió con Maria Rozas de Corriente renovadora.