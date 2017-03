Colocaron una baldosa en homenaje a María Cristina Garófoli

Tal como estaba previsto, este viernes se colocó una baldosa en conmemoración de María Cristina Garófoli, la tornquistense desaparecida y asesinada durante la última dictadura militar en nuestro país.

La iniciativa del recordatorio surgió de dirigentes del Frente Popular “25 de Febrero” en conjunto con la hermana de María Cristina, María José.

“Conocíamos la historia de María Cristina y conocimos hace un tiempo de su hermana y la movida nacional de recordar a aquellas personas desaparecidas o asesinadas durante la dictadura en los respectivos espacios en los que estuvieron, como sus viviendas, escuelas o centros de detenciones”, explicó Silvia Zaballa, una de las impulsoras del homenaje.

“Nos parecía importante que hubiera un lugar donde se la recordara y elegimos su espacio su casa (San Martín 501). Presentamos el proyecto en el HCD a través del bloque del Frente para la Victoria y, gracias al apoyo unánime de todos los concejales, se decidió concretarlo”, añadió.

Zaballa señaló que la baldosa fue realizada por una artista de Sierra de la Ventana y destacó la “excelente predisposición de los nuevos propietarios de la vivienda para su colocación”.

En una entrevista brindada a nuestro medio hace dos años, el otro hermano de María Cristina, Jorge, recordó cómo fue su hermana: “se recibió de maestra y se fue a La Plata a estudiar arquitectura. Era militante de la Juventud Peronista, en la facultad se paraba arriba de un banco y hablaba, le parecía que nunca la iba a pasar lo que le pasó porque no se sabía que estaba pasando”.

“Era una militante pura -continuó- con su sueldito de maestra iba a las villas y daba clases gratis. En aquella época los pibes era muy políticos, de 10 estudiante, 9 estaban involucrados”.

En cuanto a su desaparición, comentó que la dueña del departamento que María Cristina alquilaba con dos chicas los llamó y les dijo que habían ametrallado la puerta y que las jóvenes no estaban más. “Después de ocho años de búsqueda, con abogados de Madres de Plaza de Mayo, dieron con el cuerpo en el cementerio Parque de Mar del Plata, que figuraba como ‘NN’. Recién en 2014 trajimos el féretro y participamos como testigos del juicio oral en el que se lo condenó a cadena perpetua a su asesino, Hugo Maspero”.

En la colocación de la baldosa estuvo presente el ex intendente Gustavo Trankels, quien expresó: “Es grato para nuestro pueblo recordar, por más que pasen los años, cosas sobre las que todos coincidimos que no debieran volver a pasar mas”.

“Fue muy movilizante, en un lugar muy emblemático, para todos los que estuvimos y más para su familia, quienes nos supieron transmitir sus sentimientos. Se acercó gente que conoció a María Cristina, contando algunas anécdotas que permitieron saber quién era ella en carne y hueso”, añadió.

Previamente, se desarrolló un acto en la Unidad Básica del Partido Justicialista, donde estuvieron presentes Pablo y María José Garófoli. “Estuvimos viendo un video que armó la JP y fue muy sentido, los chicos trabajaron varios días en el tema y el trabajo nos ha sensibilizado mucho. Hubo gente de todo el distrito”, comentó Trankels al respecto.

El actual jefe comunal, Sergio Bordoni, también participó del homenaje a María Cristina y dijo: “Fue muy emotivo, los familiares indudablemente necesitaban este tipo de acto. Todo aquel que muere necesita algún velorio y sepelio y esta familia no lo tuvo por una desaparición violenta por parte de la dictadura”.

“Garófoli es una de las tantas familias que en nuestro país sufrió la pérdida de un ser querido y no lo vieron más de la noche a la mañana. Se mantuvieron con la esperanza esperando que suene el timbre y sea la hija la que volvía”, agregó.

“Esperemos que este tipo de actos aberrantes no ocurran nunca más en nuestro país porque no ayudan en nada y, al contrario, generan más divisiones”, consideró el intendente y aseguró que “nadie se olvida de esto por más que haya o no actos, la gente lo recuerda siempre y tenemos que aprender de todo eso para que no pase, tirar todos para adelante”.

Fotos: Ezequiel Ponce y Reni Garófoli