Fútbol: se disputó la segunda jornada en divisiones inferiores

Se completó este sábado, con el grueso de la programación, la segunda fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores que se inició el miércoles y continuó el viernes bajo la organización de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En los resultados hubo predominio de triunfos visitantes, 15 contra 10 victorias locales. Únicamente se registraron 3 empates, lo cual ratifica la tendencia que se ha evidenciado en las últimas temporadas.

Uno de los cotejos previstos se canceló. Es el que debían sostener El Progreso y Boca Juniors en 6ª, dado que el club de Santa María dio de baja a dicha categoría debido a que no puede reunir la cantidad necesaria de jugadores.

Este lunes, en la reunión semanal del consejo directivo que preside Ernesto Palenzona, se le dará entrada formal a la nota y será girada al Tribunal de Penas para su tratamiento.

Cabe señalar que el equipo progresista ya jugó un encuentro. Fue el que perdió en la jornada inaugural 12 a 0 frente a San Martín de Carhué.

Los resultados registrados en las tres zonas en las que se compite son los siguientes:

Zona “A”

Quinta: Blanco y Negro 2, Empleados de Comercio 1 y San Martín de Santa Trinidad 2, Atlético Huanguelén 1. Libres: Independiente y Deportivo Sarmiento.

Sexta: Blanco y Negro 3, Empleados de Comercio 1 y San Martín de Santa Trinidad 2, Atlético Huanguelén 4. Libres: Independiente y Deportivo Sarmiento.

Séptima: Blanco y Negro 5, Empleados de Comercio 1; Deportivo Sarmiento “A” 0, Deportivo Sarmiento “B” 0 y San Martín de Santa Trinidad 0, Atlético Huanguelén 2.

Octava: Blanco y Negro 0, Empleados de Comercio 2; Deportivo Sarmiento “A” 0, Deportivo Sarmiento “B” 0 y San Martín de Santa Trinidad 3, Atlético Huanguelén 0. Libre: Independiente.

Zona “B”

Quinta: El Progreso 1, Boca Juniors 6 y San Martín de Carhué 6, Deportivo Argentino 2. Libres: Unión Pigüé y Racing Club.

Sexta: San Martín de Carhué 3, Deportivo Argentino 3. Suspendido El Progreso vs. Boca Juniors. Libre: Racing Club.

Séptima: Club Sarmiento “B” 0, Racing Club 1; El Progreso 1, Boca Juniors 4 y San Martín de Carhué 5, Deportivo Argentino 1. Libre: Unión Pigüé.

Octava: Club Sarmiento “B” 0, Racing Club 2 y San Martín de Carhué 0, Deportivo Argentino 2. Libres: Unión Pigüé y Boca Juniors.

Zona “C”

Quinta: Unión de Tornquist 0, Club Sarmiento 1 y Peñarol de Pigüé 2, Automoto 0. Libre: Tiro Federal de Puan.

Sexta: Unión de Tornquist 2, Club Sarmiento 6; Puan F. Club 10, Tiro Federal de Puan 1 y Peñarol de Pigüé 1, Automoto 3. Libre: San Martín de Saavedra.

Séptima: Unión de Tornquist 0, Club Sarmiento “A” 2 y Peñarol de Pigüé 3, Automoto 0. Libre: Puan F. Club.

Octava: Unión de Tornquist 2, Club Sarmiento “A” 5; Puan F. Club 1, Tiro Federal de Puan 3 y Peñarol de Pigüé 1, Automoto 5. Libre: San Martín de Saavedra.

Próxima fecha

El venidero sábado se disputará la tercera fecha, de acuerdo al siguiente detalle:

Zona “A”: San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “B” vs. Blanco y Negro (7ª y 8ª) y Empleados de Comercio vs. Independiente (5ª, 6ª y 8ª). Libre: Atlético Huanguelén.

Zona “B”: Deportivo Argentino vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); El Progreso vs. Club Sarmiento “B” (7ª) y Racing Club vs. Unión Pigüé (5ª, 7ª y 8ª). Libre: San Martín de Carhué.

Zona “C”: Tiro Federal de Puan vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª y 8ª); Club Sarmiento “A” vs. Puan F. Club (6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Saavedra vs. Unión de Tornquist (6ª y 8ª). Libre: Automoto.

Aún no debutó

Pese a que se cumplió la segunda fecha, la 5ª de Unión Pigüé todavía no debutó. Debido al diagrama de la competencia, recién lo hará en la tercera, cuando enfrente a Racing en Carhué.

Claudio Meier – Nuevo Día