Veterano de guerra pide que lleven flores al acto del 2 de abril
A 35 AÑOS DE LA GESTA DE MALVINAS, ESTE 2 DE ABRIL QUIERO PEDIRLE A TODOS LOS QUE VAN A ASISTIR A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL “DÍA DEL VETERANO DE GUERRA Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS”, EN LA CIUDAD DE TORNQUIST, EN LA PLAZA QUE LLEVA EL NOMBRE DE NUESTRAS ISLAS, LLEVEN UNA FLOR, POR TODOS LOS CAÍDOS PARA HONRAR SU MEMORIA.
YA SEA SILVESTRE O DE JARDIN, NO IMPORTA SI ES CHIQUITA O GRANDE, LO IMPORTANTE ES RECORDAR A LOS QUE JURARON DEFENDER LA PATRIA HASTA PERDER LA VIDA, Y ELLOS CUMPLIERON CON SU JURAMENTO.
NO LOS OLVIDEMOS.
EL 2 DE ABRIL A LAS 10,30 HS.
JORGE A. CARDINAUX
VETERANO DE GUERRA