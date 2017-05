Fuerte respaldo desde varios sectores al operario despedido de papelera(Agrega audio)

De manera pacífica continúa el bloqueo en el ingreso a la papelera Interpack S.A. por parte de los empleados que piden la reincorporación del operario Julio Villalba, despedido el miércoles último “sin causa”.

En esta nueva jornada de concentración, desde muy temprano no sólo se hicieron presentes los compañeros de Villalba que encabezan el reclamo, sino también familiares de empleados, vecinos de la comunidad y representantes de distintas fuerzas políticas.

También, en la contracara del conflicto, se encuentran varios camioneros que arribaron a la fábrica para descargar y permanecen parados desde hace días, a la espera de una pronta solución para poder concluir su tarea y continuar camino.

En el transcurso de la mañana de este martes, varios de los presentes dejaron expresas sus sensaciones y reafirmaron su exigencia a la reincorporación del operario.

Julio Villalba, empleado despedido: “Tener toda esta gente apoyándome es gratificante, me siento muy respaldado. Veremos qué pasa, la empresa está inflexible, pero vamos a seguir peleando hasta donde se pueda. Sobre por qué me echaron es una pregunta que me vengo haciendo desde el miércoles y no le encontré respuesta, si hay algo que me lo digan, pero por ahora es sin causa”.

Marisol Pollio, esposa de Villalba: “Quiero agradecer el apoyo constante hacia mi esposo. Esto es una sacudida más que nos da la vida y vamos por otra victoria. Agradezco el compañerismo que se demuestra, lo que nos da fuerzas para levantarnos todas las mañanas. Destaco la generosidad de Dios, los compañeros y la familia unida, esto es una causa común. El agradecimiento es infinito. Hoy es Julio y mañana puede ser otro compañero”.

Carlos Dana, dirigente del Frente Renovador: “En esta situación, la única forma de poder volver a la normalidad es que reincorporen al compañero despedido y, a partir de ahí, sentarse y trazar un panorama a foja cero. Con todo el respaldo que tiene el operario, tiene que haber una recapacitación por parte de la patronal. Se pueden negociar algunas cosas, pero la voluntad de los trabajadores a través del sindicato indica que Villalba tiene que ser reincorporado”.

“Estimo que esto se va a resolver en el transcurso de esto días, el apoyo que ha tenido Villalba tiene que ver con que puede ser la punta del iceberg de situaciones a mediano plazo. Toda la comunidad tiene que estar involucrada y apoyando para que no pase a mayores. Cuanto más se sumen, se va a resolver favorablemente para el trabajador”.

Oscar Scharff, referente del Frente Renovador: “Realmente nos preocupa lo que está pasando, creemos que es una causa justa y en defensa de la fuente laboral, la principal del distrito. El respaldo que tiene es lo que más repercusión le da al tema. Vinimos porque hacía falta que la fuerza política de una buena vez se despierte y empiece a pelear por lo que realmente vale la pena”.

Víctor Antón, concejal del Frente para la Victoria: “Cuando un compañero se queda sin el trabajo para llevarle el pan a su familia es una situación que cala hondo, por eso venimos a solidarizarnos. El año pasado en el HCD habíamos pedido una reunión con directivos de Interpack S.A. porque ya se veía venir que iban a ver suspensiones y demás, pero no se concretó y hoy terminamos en este lugar. Todos apostamos a que sea el mejor desenlace posible, como justicialistas no le vemos otra salida”.

Carlos Porsel, empleado de Interpack: “Le agradecemos a toda la gente que se acercó. El sindicato no quería hacer esta movida, pero nosotros decidimos hacer un corte definitivo, porque ya venían con vacaciones mal dadas, suspensiones y el despido de Julio fue la gota que rebalsó el vaso. Desde el sindicato no se están haciendo las cosas como nosotros les pedimos, pero ojalá que reflexionen por el bien de todos. Espero que la situación se revierta, que la empresa vea que lo hacemos defendiendo a un compañero de trabajo, que vuelva”.

César Alarcon, camionero de Posadas – Misiones: “Traigo carga de Foz de Iguazú, Brasil. Hay camioneros que están desde el jueves, estamos esperando la solución de la empresa. Estando acá parados se nos van 500 o 600 pesos por día, por eso queremos ir a descargar a otro lado, viendo que acá no hay solución pero no tenemos respuestas. Cada vez somos más”.

Claudio Lencina, ex Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales: “Consideramos injusta la decisión de la patronal de echar a un compañero sin justificación alguna. Hemos tenido varias problemáticas en el ámbito municipal y cuando la justificación de la patronal está bien, desde el gremio no se puede actuar; en este caso queda en evidencia que el sindicato no actuó de la manera de la que lo tenía que hacer. Si la empresa no tiene argumentos para el despido del operario, lo tiene que reincorporar y dictar la conciliación obligatoria”.

Guillermo Löffler, concejal del Frente para al Victoria: “En esto no tenemos que ver la bandera política, sino venir a apoyar al trabajador. Estamos a disposición para lo que nosotros, en el rol de concejales, podamos aportar y que esto termine de la mejor manera posible, con una pronta solución. En lo poco o mucho que podamos ayudar vamos a estar presentes”.

María Graciela Musso, concejal del PJ: “En solidaridad con todos los trabajadores de papelera que están trabajando un momento crítico, consideramos que tenemos que estar apoyando. Interpack es una de las empresas que más tiene que ver con el movimiento económico de Tornquist, esperemos que esto llegue a una feliz solución”.

Adolfo Fernández, miembro de sindicato de los papeleros: “La situación es muy compleja. La empresa está firme en no reincorporar al compañero y la del gremio es la contraria. La realidad es que el Ministerio dictó la conciliación obligatoria y la patronal no la quiere aceptar porque no quiere negociar bajo ningún punto de vista la reincorporación de Villalba”.

“La empresa dice que tienen el motivo pero que no lo presentarán. Si nos darían una causa sería distinto. Julio dijo que no hizo nada, creemos que no hay una causa de despido muy justificada, sino la hubieran dado”.

“Más allá de todas las pérdidas económicas de los últimos meses, porque han habido vacaciones adelantadas y suspensiones, hoy estamos por la causa de julio Villalba y vamos a seguir en eso. Todos los compañeros respondieron y es la única forma de poder lograr algo, apoyarnos entre nosotros”.

Mañana habrá una nueva reunión entre el gremio, la empresa y el Ministerio de Trabajo en la que buscarán avanzar y llegar a una solución definitiva.

Notas parte 1:

Notas parte 2:

Nota a delegado Adolfo Fernandez

FOTOS Y NOTAS: MIGUEL HERRADA