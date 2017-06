CPA TORNQUIST

Dejar de fumar es posible, el CPA puede ayudarte!

31 de Mayo

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

Horarios de atención

Lunes y miércoles: 8,30 a 17,30hs

Martes:15 a 17,30hs

Viernes: 8,30 a 14,30hs

Profesionales Lic. Corradi Paula

Prof. Gallastegui Magali

Por consultas: tel: 4941468 (sala sur)

INFORMACION

El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte evitable en el mundo, generando no sólo grandes pérdidas de productividad sino una enorme carga para las familias y para el sistema de salud.

La prevalencia de consumo de tabaco en Argentina, si bien en descenso con respecto a años anteriores, es una de las más elevadas de América Latina. Los últimos datos demuestran que fuma el 25,1 % de los adultos.

El tabaquismo pasivo es la exposición involuntaria al humo ambiental de tabaco (HAT), que ocasiona riesgo de enfermedad y muerte. Dicha exposición es constante y no se limita solamente al tiempo que se tarda en fumar un cigarrillo, ya que los componentes tóxicos del humo permanecen en el ambiente durante mucho tiempo.

Los estudios realizados hasta la fecha indican que cualquier nivel de exposición al humo ambiental del tabaco (HAT) implica un riesgo para la salud, ya que no existe una dosis umbral segura. Además, hay una clara relación dosis-respuesta: a mayor exposición al HAT mayor daño.

Esto es así porque el HAT está compuesto por más de 7000 compuestos químicos, entre los que se encuentran: monóxido de carbono, nicotina, cianuro, alquitranes, carcinógenos, arsénico, irritantes y tóxicos.

Todas las personas expuestas al HAT tienen un riesgo para su salud. En Argentina, se calcula que 6.000 de las más de 40.000 muertes anuales por tabaco, corresponden a no fumadores expuestos al HAT.

El humo del cigarrillo es también una de las principales fuentes de contaminación ambiental y es la principal causa de contaminación de los ambientes cerrados.

La evidencia científica demuestra que, para que un extractor de aire sea efectivo en mantener un ambiente libre de humo de tabaco necesitaría generar una corriente similar a la de un huracán. Por lo tanto, los extractores disponibles no son efectivos para eliminar las partículas tóxicas del humo de tabaco. Tampoco sirve abrir las ventanas o encender aparatos de aire acondicionado. Estas medidas eliminan el olor y el humo pero no los compuestos químicos, que son los que producen daño y que pueden permanecer varios días en el ambiente. Por esto, todos los organismos internacionales expertos en la materia refieren que, “sólo los ambientes 100% libres de humo de tabaco protegen a la población de los efectos nocivos en la salud”.

El objetivo de la restricción de fumar es la protección del no fumador, y no un acto de discriminación hacia quien fuma, por eso es importante hacer hincapié en la importancia de educar y generar conciencia social y educación, para evitar la clásica antinomia fumador no fumador.

El tabaco, una amenaza para el desarrollo

Con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco 2017, la OMS recuerda la amenaza que representa este producto para el desarrollo de los países y hace un llamamiento a sus gobiernos para que apliquen medidas firmes de control del tabaco, como la prohibición de comercializarlo y publicitarlo, la promoción del empaquetado neutro de los productos que lo contienen, el aumento de los impuestos especiales y la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados y lugares de trabajo.

Por esto, el CPA de Tornquist señala la importancia de este día, compartiendo información a toda la población, y recordando los días de atención.