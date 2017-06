En su cumpleaños, a Sergio Torres le regalaron el triunfo de un auto de su preparación

El pasado domingo, en la quinta fecha del campeonato del Turismo Nacional Clase 3, Leonel Larrauri ganó la carrera y le achicó ventajas a Mariano Warner, el puntero de la categoría.

La noticia para nuestro pueblo fue que el motor del Honda Civic del ganador es preparado por el motorista tornquistense Sergio Torres, quien este miércoles charló con nuestro medio y expresó sus sensaciones.

“Fue un regalo de cumpleaños, que justamente fue el domingo”, dijo y comentó: “Hace cuatro años que trabajamos con Larrauri y se ha logrado una muy buena conjunción. El año pasado tenía un auto para pelear bien arriba, pero distintas circunstancias nos fueron negando, aunque en todos los campeonatos hemos ganado al menos una carrera y hemos hecho podio”.

Con la victoria del domingo “quedó posicionado en el cuarto lugar”. “En la carrera de Posadas no pudo sumar, sino hoy estábamos mucho más cerca de la punta”, añadió.

Ahora se viene la fecha en el autódromo de San Luis, “donde nos ha ido siempre muy bien y ganamos un montón de carreras. Es un circuito más veloz, donde el motor tiene mucha preponderancia. Esperemos que esta ocasión no sea la excepción”.

En cuanto a la categoría, Torres aseguró que “el TN tiene cada más seguidores por el hecho de que tiene a las mismas figuras que el Turismo Carretera (TC)”. Asimismo, admitió que “la situación económica está jugando un poco en contra en todo sentido, la Clase 3 bajó cinco autos, aunque igualmente se producen carreras muy lindas, en las que no se sabe hasta último momento quién ganará”.

Sobre su actualidad, indicó que en el año en curso tiene tres motores en la Clase 3 del TN y uno en la 2. “También tenemos encargue de un motor Hundai nuevo que va a debutar dentro de una a dos carreras; y hay charlas con un Chevrolet Onix, que también debutará y cuyo motor lo tenemos bastante avanzado”, señaló.

Torres además contó que “a principios de año teníamos un proyecto muy lindo con Pablo Arana, pero en la primera fecha no pudo juntar el dinero suficiente y se truncó”. “Lo mismo pasó con el auto de Fabián Pisandelli, que durante dos años se lo atendimos en su totalidad. Tuvo problemas económicos y nos arrastró a nosotros también”.

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de incursionar en el Turismo Carretera, la categoría más popular históricamente, recordó que trabajó con Catalán Magni. “Siempre guardé el motor Falcon pero hace tres años lo vendí porque la categoría cambió de motores, se sigue usando el bloc de Ford o Chevrolet, pero se hizo una tapa de cilindro especial con levas con una preparación que no se puede tocar, uno solo puede trabajar en la parte inferior, el semi-armado y la carburación. Hoy no me parece atractivo el TC en ese sentido”, explicó al respecto.

“El TN es más atractivo en los espectáculos –continuó- son motores más modernos con inyección y con potencias relativamente muy elevadas. La puesta a punto general es creación propia y eso a mí me resulta mucho más entretenido y atractivo”.

Por último, adelantó que le prometió una visita a su taller el reconocido piloto Norberto Fontana, como lo hiciera hace un tiempo Guillermo Ortelli.

Nota completa: