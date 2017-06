“Teníamos razón, no mentimos ni hacemos política berreta”

El Frente Popular “25 de Febrero” envió una carta documento al intendente Bordoni donde, al respecto del tema arbolado urbano público, le intimábamos que: A) ponga a nuestra disposición o haga público el plan de forestación y reforestación art 2, art. 3 y ccdtes y subsgtes de la ley 12.276; B) nos informe o haga público el plan regulador del arbolado público art 4 Decreto Nº 2.386/03; y C) nos informe sobre el funcionamiento de los organismos y comisiones estipulados por la ley 12.276 y decreto reglamentario N° 2.386/03.

Además de esto anunciamos que el día lunes 5 de junio de 2017, -Día Mundial del Medio Ambiente-, concurriríamos a la municipalidad para conocer el plan de arbolado urbano 2016 y el plan 2017, que el mismo Intendente municipal dijo tener hecho en varias entrevistas ofrecidas en enero de 2017.

Hoy el municipio, en un comunicado oficial en el marco del informe técnico sobre la intervención en la plaza Ernesto Tornquist, informa que: “Por otro lado, se informa a la población, que el municipio se encuentra trabajando, junto a los profesionales del INTA de Tornquist, Lic. En Cs. Biológicas Agustín Martínez Baccini y Josefina Moroncini, con el asesoramiento y dirección del Ing. Forestal Agustín López del INTA Carhue en un plan de arbolado urbano, conforme lo dictado por la Ley Pcial 12.276, proyecto que en breve será presentado y que tiene como objetivo diagramar las tareas de plantación, mantenimiento y protección del Arbolado Público en las localidades del Distrito.”

QUEDA CLARO QUE NO HUBO PLAN DE INTERVENCIÓN 2016 Y NO HAY PLAN DE INTERVENCIÓN DEL ARBOLADO URBANO 2017 DADO QUE COMO DICE EL PROPIO COMUNICADO DEL MUNICIPIO “EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA TRABAJANDO. . . PROYECTO QUE EN BREVE SERÁ PRESENTADO”.-

Esto confirma nuestras palabras cuando dijimos que el intendente Bordoni no tenía plan de intervención y que no estaba ni está cumpliendo la ley. El intendente nos acusó de mentirosos y que hacíamos política barata y berreta y ahora con los acontecimientos encima a todas luces queda claro que el intendente mintió, no escuchó, no dialogó y no cumplió la ley.

¿Cuántas cosas mal hechas y cuánto tiempo se perdió ante la falta de transparencia municipal?, tuvimos que enviar una carta documento para que se pongan a trabajar como se debe hacerlo.

Porque no deseamos hacer leña del árbol caído, y coherentes con nuestro objetivo de trabajar para hacer mejor las cosas; es que no concurriremos a la secretaría privada del intendente valorando que el municipio, ahora haya tomado las decisiones convenientes para comenzar a cumplir la ley como corresponde.

Así mismo recordamos que la ley prevé la construcción de un organismo y/o comisión ad hoc y que sus miembros deben participar de la elaboración del plan regulador del arbolado urbano, atento a esto, EXIGIMOS EXPRESAMENTE INFORMEN Y CONVOQUEN A LOS CIUDADANOS TAL CUAL LO ESTABLECE LA LEY, Y MANTENEMOS LA INTIMACIÓN DE NO INTERVENIR EN EL ARBOLADO URBANO DEL DISTRITO, NI PERMITIR HACERLO A OTRAS JURISDICCIONES U ORGANISMOS DE GOBIERNO, HASTA NO TENER EL PLAN ORDENADOR, DADO QUE NUEVAMENTE SE ESTARÍA INCUMPLIENDO LA LEY POR PARTE DEL INTENDENTE, DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES RESPONSABLES Y DE LOS PROFESIONALES CONVOCADOS A REALIZAR EL PLAN ORDENADOR Y REGULADOR.

Frente Popular 25 de Febrero.