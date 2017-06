Divisiones inferiores de fútbol

Luego de una suspensión debido a la lluvia y una reanudación 7 días después con muy pocos partidos, este sábado el torneo Apertura de divisiones inferiores retomó su ritmo con la disputa integral de la novena fecha, segunda de las revanchas, en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

A esta altura de la competencia hay ocho equipos que conservan su invicto. Son ellos la 6ª (con puntaje perfecto), la 7ª y la 8ª de Boca Juniors; la 6ª y la 8ª de Club Sarmiento; la 5ª de Racing Club (con puntaje ideal), la 7ª de San Martín de Carhué y también la 7ª de Peñarol de Pigüé

La programación tuvo como atractivo la disputa del clásico de Puan, donde Foot-Ball Club le ganó a Tiro Federal en calidad de huésped los dos partidos: 3 a 0 en 8ª y 4 a 0 en 6ª.

Los resultados generales de la programación son los siguientes:

Zona “A”

Quinta: Empleados de Comercio 1, Blanco y Negro 1 y Atlético Huanguelén 3, San Martín de Santa Trinidad 1. Libres: Independiente y Deportivo Sarmiento.

Sexta: Empleados de Comercio 3, Blanco y Negro 0 y Atlético Huanguelén 0, San Martín de Santa Trinidad 2. Libres: Independiente y Deportivo Sarmiento.

Séptima: Empleados de Comercio 2, Blanco y Negro 0; Deportivo Sarmiento “B” 1, Deportivo Sarmiento “A” 3 y Atlético Huanguelén 1, San Martín de Santa Trinidad.

Octava: Empleados de Comercio 1, Blanco y Negro 0; Deportivo Sarmiento “B” 1, Deportivo Sarmiento “A” 0 y Atlético Huanguelén 2, San Martín de Santa Trinidad 0. Libre: Independiente.

Zona “B”

Quinta: Boca Juniors 5, El Progreso 0 y Deportivo Argentino 2, San Martín de Carhué 2. Libres: Unión Pigüé y Racing Club.

Sexta: Deportivo Argentino 0, San Martín de Carhué 1. Libres: Racing Club y Boca Juniors.

Séptima: Racing Club 1, Club Sarmiento “B” 0; Boca Juniors 4, El Progreso 1 y Deportivo Argentino 1, San Martín de Carhué 3. Libre: Unión Pigüé.

Octava: Racing Club 0, Club Sarmiento “B” 0 y Deportivo Argentino 1, San Martín de Carhué 3. Libres: Unión Pigüé y Boca Juniors.

Zona “C”

Quinta: Club Sarmiento 1, Unión de Tornquist 1 y Automoto 2, Peñarol de Pigüé 2. Libre: Tiro Federal de Puan.

Sexta: Club Sarmiento 2, Unión de Tornquist 1; Tiro Federal de Puan 0, Puan F. Club 4 y Automoto 1, Peñarol de Pigüé 2. Libre: San Martín de Saavedra.

Séptima: Club Sarmiento “A” 4, Unión de Tornquist 1 y Automoto 1, Peñarol de Pigüé 2. Libre: Puan F. Club.

Octava: Club Sarmiento “A” 5, Unión de Tornquist 1; Tiro Federal de Puan 0, Puan F. Club 3 y Automoto 3, Peñarol de Pigüé 1. Libre: San Martín de Saavedra.

Próxima fecha

El próximo sábado se disputará la décima fecha, tercera de las revanchas, con los siguientes enfrentamientos:

Zona “A”: Deportivo Sarmiento “A” vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª) e Independiente vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª y 8ª). Libre: Atlético Huanguelén.

Zona “B”: Boca Juniors vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Club Sarmiento “B” vs. El Progreso (7ª) y Unión Pigüé vs. Racing Club (5ª, 7ª y 8ª). Libre: San Martín de Carhué.

Zona “C”: Peñarol de Pigüé vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª y 8ª); Puan F. Club vs. Club Sarmiento “A” (6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Saavedra vs. Unión de Tornquist (6ª y 8ª). Libre: Automoto.

Claudio Meier

Foto Archivo