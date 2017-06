Denuncia SADOP insensibiidad del Gobierno

El Frente de Unidad Docente Bonaerense denunció hoy los salvajes descuentos que el Gobierno Provincial realizó este mes, de forma totalmente ilegítima, en el salario docente.

Ante esto, los Secretarios Generales de AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA declararon en Unidad que el Gobierno obliga a los Docentes a negociar bajo presión y de manera coercitiva. Las autoridades están violentando la vida de los Trabajadores: por Ley, sólo pueden retener el 20% del salario y hay miles que sólo cobraron $1000 o $2000. Si el lunes no realizan la devolución de los descuentos y la regularización inmediata de esta situación, el FUDB convocará a Paro y movilización.

Desde el SADOP además se está reclamando el PAGO URGENTE del adelanto de paritarias. Los docentes privados en su gran mayoría no han percibido dicho adelanto, vulnerándose el principio de equiparación establecido en la Ley de Educación de la Pcia. de Bs. As.

Por todo lo expuesto los representantes del FUDB reiteraron le imperiosa necesidad de una URGENTE recomposición salarial, un salario digno y el mejoramiento de las condiciones laborales del sector.

“Hace más de 70 días que estamos con los chicos en las aulas. Deben hacerse cargo urgentemente de la Educación Pública, invertir en las Escuelas y detener este hostigamiento a los y las Trabajadoras de la Educación. Este Frente de Unidad cumplió siempre con la Ley y la Justicia. La que no cumplió nunca fue la Gobernadora María Eugenia Vidal.

EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS LABORALES Y POR CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO