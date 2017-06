Divisones inferiores

La goleada 6-0 conseguida frente a Deportivo Argentino, en el marco de la décima fecha disputada este sábado, le permitió al equipo de 6ª de Boca Juniors convertirse en el primer clasificado para los cruces del torneo Apertura de divisiones inferiores de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Cuando todavía faltan cuatro fechas para que culmine la fase preliminar, el equipo auriazul estableció una ventaja sobre los demás integrantes de la zona “B” que se torna indescontable y por eso tiene un lugar asegurado en los cuartos de final.

Cabe recordar que se clasifican los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros. En caso de empate en puntos en cada zona se aplicará el sistema olímpico.

En tanto, para determinar los mejores tercero, teniendo en cuenta que en cada zona y cada división puede resultar que algún club haya disputado un número de partidos distinto a otro u otros, se tendrá en cuenta el porcentaje de efectividad, tanto respecto de los puntos obtenidos como de los goles logrados y con relación a los encuentros disputados.

Los marcadores que se registraron este sábado son éstos:

Zona “A”

Quinta: Deportivo Sarmiento 1, San Martín de Santa Trinidad 1 Independiente 0, Empleados de Comercio 2. Libres: Atlético Huanguelén y Blanco y Negro.

Sexta: Deportivo Sarmiento 1, San Martín de Santa Trinidad 1 e Independiente 0, Empleados de Comercio 7. Libres: Atlético Huanguelén y Blanco y Negro.

Séptima: Deportivo Sarmiento “A” 2, San Martín de Santa Trinidad 2 y Blanco y Negro 0, Deportivo Sarmiento “B” 0. Libres: Atlético Huanguelén y Empleados de Comercio.

Octava: Deportivo Sarmiento “A” 1, San Martín de Santa Trinidad 3; Blanco y Negro 0, Deportivo Sarmiento “B” 4 e Independiente 0, Empleados de Comercio 0. Libre: Atlético Huanguelén.

Zona “B”

Quinta: Boca Juniors 3, Deportivo Argentino 2 y Unión Pigüé 1, Racing Club 1. Libres: San Martín de Carhué y El Progreso.

Sexta: Boca Juniors, Deportivo Argentino. Libres: San Martín de Carhué y Racing Club.

Séptima: Boca Juniors 6, Deportivo Argentino 0; Club Sarmiento “B” 2, El Progreso 1 y Unión Pigüé 0,Racing Club 3. Libre: San Martín de Carhué.

Octava: Boca Juniors 1, Deportivo Argentino 0 y Unión Pigüé 1, Racing Club 1. Libres: San Martín de Carhué y Club Sarmiento “B”.

Zona “C”

Quinta: Peñarol de Pigüé 0, Tiro Federal de Puan 1. Libres: Automoto, Club Sarmiento y Unión de Tornquist.

Sexta: Peñarol de Pigüé 4, Tiro Federal de Puan 1; Puan F. Club 1, Club Sarmiento 4 y San Martín de Saavedra 0, Unión de Tornquist 6. Libre: Automoto.

Séptima: Puan F. Club 1, Club Sarmiento “A” 2. Libres: Automoto, Peñarol de Pigüé y Unión de Tornquist. Libres: Automoto, Peñarol de Pigüé y Unión de Tornquist.

Octava: Peñarol de Pigüé 5, Tiro Federal de Puan 2; Puan F. Club 1, Club Sarmiento “A” 0 y San Martín de Saavedra 1, Unión de Tornquist 1. Libre: Automoto.

Próxima fecha

El sábado que viene será el turno de la undécima fecha, cuarta de los desquites, de acuerdo al siguiente programa:

Zona “A”: Deportivo Sarmiento “B” vs. Independiente (8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Empleados de Comercio.

Zona “B”: El Progreso vs. Unión Pigüé (5ª y 7ª); Deportivo Argentino vs. Club Sarmiento “B” (7ª y 8ª) y Boca Juniors vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Racing Club.

Zona “C”: San Martín de Saavedra vs. Puan F. Club (6ª y 8ª); Club Sarmiento “A” vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Tiro Federal de Puan vs. Automoto (5ª, 6ª y 8ª). Libre: Unión de Tornquist.

Partidos pendientes

Están pendientes de disputa, correspondientes a la 8ª fecha, Deportivo Sarmiento vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Blanco y Negro vs. Independiente (5ª, 6ª y 8ª –acordaron confrontar el feriado del 20 de Junio); Boca Juniors vs. Racing (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Club Sarmiento “B” vs. Unión Pigüé (7ª y 8ª); Puan F. Club vs. Automoto (6ª, 7ª y 8ª) y Unión de Tornquist vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª y 8ª).

Claudio Meier

